Evropská komise neproplatí dotaci 100 milionů korun pro linku toastů Penamu. Nešlo o inovaci, vzkazuje

zasa mňa okradli zloději z evrópskej únie. Neviem pochopiť ako je totok možné???? Veď keď som čerpal na čapie hniezdo tých pätděsiať milionov korún z peňazí určených pre malých podnikatěľov, nikomu to nevadilo len tým udávačom čo mňa udali. terazky je to tiež len kvoli tým udávačom. ja to možem posúdiť, lebo ako agent štátnej bezpečnosti viem veľmi dobre, ako to udávanie može poškodiť človeka. Evrópsak únia asi nevie, že zlodej a ožrala kalúsek rozkradol túto krajinu. No nevadí. Moja popularita týmto aj taz znova vzrastie, ako vzrástla vždy, keď sa na mňa niečo prevalilo. Ja som toho veľa sľúbil a keď sa na to pozrieme z tej druhej strany tak som vlastne nič neurobil. Cesty dialnice som nepostavil, v dobe najväčšiej konjuktúry, aká tato zem mala, som prejebal túto šancu na posun česka dopredu - no a čo? Stalo sa niečo? něstalo, lebo ako vravím, mám stále vás verných voličov, ktorý ma ako som vám vravel milujú. Pozritě napríklad na EET ako to perfektně pracuje. Stálo to štát sice viac peňazí než som vybral ale peniaze nie sú všetko, doležitá je moje popularita, ktorá vzrástla, lebo keď ste počuli, že zakľakněm zlodějov OSVČ,najmä hostinských, tak vám zaskočila kobliha v krku a skoro ste sa udusili. Ja som čerpal na čapie hniezdo, ktoré je moj najväčcí a najlepší projekt, ale neviem koho je, pätděsiať milionov z peňazí určených pre malých podniktělov. Stalo sa niečo? něstalo, moja popularita opäť vzrástla, lebo ste radi že zom takto urobil, lebo keď by ste si v tých svojich zavistivých bliznách predstavili, že napríklad váš súsed by dostal stotisíc na novú brúsku, tak by vám popukali cievky ma modzgu. tak som i naďalej rád, že i v tejto dobe ma milujete, a ja vám za to pridám, lebo bohatým beriem a chudobným rozdávam. Lebo keď niečo chcetě rozdávať tak buď zo svojho, alebo to musítě někomu zobrať. ja nemožem rozdávať zo svojho, lebo sám mám málo. tých niekoľko miliárd ročně, to něstačí ani na potrebu moniky. lebo keď sa pozrietě na moje moje firmy, ktoré nie sú moje, tak bez dotácií by tu už něboli. tak beriem tým zlodějom a vám dávam. pripravtě si argumenty, grafy, čísla a nezabudnitě že triedny boj je antagonistický rozpor a preto sa to nedá riešiť. Musítě byť teraz verní mně, lebo ja som teraz vaša strana. VOLTĚ MŇA BUDĚ LÍP

