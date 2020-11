Petr Dufek: Nálada v ekonomice se dál zhoršuje

S nástupem druhé vlny a restrikcí se v české ekonomice začal opět šířit pesimismus. Dnes zveřejněné výsledky průzkumu statistického úřadu ukazují, že v posledním měsíci poklesla důvěra ve všech sledovaných odvětvích a negativní náladě propadli i spotřebitelé. Ti vůbec za poslední dva měsíce vykazují vysokou známku pesimismu, která pramení především z obav z nezaměstnanosti a s ní spojené hrozby zhoršení jejich finanční situace. Spotřebitelé jsou negativně naladěni skoro tak jako na jaře, kdy začínala první vlna pandemie.



Za poslední měsíc se snížila důvěra i v podnikatelském sektoru, zvláště pak ve službách, obchodu a v průmyslu, avšak celkově firmy nepropadají až takové skepsi jako na jaře. A to dokonce ani ve službách, které jsou současnou vlnou pandemie a restrikcemi s ní spojené postiženy nejvíce.



Pokud se v rychlosti podíváme na poptávku, se kterou podniky počítají pro další měsíce, tak v případě průmyslu, stavebnictví i služeb jsou aktuální vyhlídky negativní. Naproti tomu v obchodě jsou mírně pozitivní. Svoji roli sehrává i očekávání, že po otevření spotřebitelé během krátké doby začnou realizovat odloženou poptávku. Jak však už ukázala letní zkušenost, nákupní boom však nemusí mít dlouhého trvání.



Pokud jde o zaměstnanost, tlak na snižování počtu zaměstnanců zatím – alespoň podle výsledků průzkumu – nepolevuje. Mírní se jen v průmyslu, nicméně zesiluje všude jinde.



Zhoršení nálady v české ekonomice není v dané fázi překvapivé. Jde sice jen o měkká data, nicméně i ta naznačují, že útlum v tomto čtvrtletí nebude zdaleka tak dramatický jako na jaře. Navíc to vypadá, že i „uzávěra“ ekonomiky nebude tak dlouhá, a proto se situace může začít normalizovat už v prosinci. Velkou neznámou však zůstává, jak moc budou firmy v závěru roku tlačit na propouštění, které se následně promítne do nálady spotřebitelů a jejich finanční situace.