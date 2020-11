Akcie si vybírají přestávku před americkými daty

K pozitivním zprávám z posledních dní se přidávají spekulace o tom, že ECB nebude prodlužovat bankám zákaz výplaty dividend dál za konec letošního roku. To by mělo být vodou na mlýn bankovním akciím, které se už tak dostaly do hledáčku investorů sázejících na lepší vyhlídky ekonomického růstu. Dopoledne to však příliš nefunguje. Bankovní sektor klesá a akcie celkově poztrácely úvodní zisky. Nyní se Stoxx Europe 600 nachází 0,2 pod včerejším závěrem. Spíše než další růst tedy na trzích převládla konsolidace.

Aby se nálada na trzích výrazněji zhoršila, pro to momentálně chybějí důvody snad kromě toho, že po rally zvláště některých sektorů by přestávka dávala smysl. Nová data zatím do hry nevstupují. Během dne vyjdou americké žádosti o dávky v nezaměstnanosti, od kterých se znovu čeká lehký pokles oproti minulému týdnu. Zpřesněná data o HDP by neměla trhy nijak vykolejit. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za říjen naznačí investiční aktivitu, ovšem citlivost trhu na tato data nebývá velká.

Dluhopisy se dnes dopoledne trochu vracejí a na hlavních trzích sledujeme mírný pokles výnosů. Eurodolar ještě ráno zkusil růst, ale pak byl stlačen těsně pod 1,1900. Koruna včera nakonec slušně posílila, ale dnes ráno tyto poslední zisky koriguje a vůči euru se obchoduje na 26,23. Ropa i přes zhoršení na akciích míří dál vzhůru a dnes si drží zhruba jednoprocentní zisk.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:53 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2231 0.3213 26.2341 26.1243 CZK/USD 22.0390 0.2707 22.0455 21.9235 HUF/EUR 361.0005 -0.1191 361.3021 360.3829 PLN/EUR 4.4718 0.2197 4.4771 4.4593

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8278 -0.1484 7.8503 7.8226 JPY/EUR 124.1910 -0.0217 124.5079 124.1492 JPY/USD 104.3615 -0.1201 104.5660 104.3450

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8922 0.2151 0.8929 0.8900 CHF/EUR 1.0865 0.2496 1.0870 1.0832 NOK/EUR 10.5618 -0.2776 10.6049 10.5551 SEK/EUR 10.1495 -0.1083 10.1701 10.1383 USD/EUR 1.1901 0.0673 1.1930 1.1892

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3613 0.1497 1.3652 1.3561 CAD/USD 1.3007 -0.2125 1.3030 1.2991