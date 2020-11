Činitelé Fedu diskutovali o možných úpravách nákupů dluhopisů

Představitelé americké centrální banky (Fed) na svém posledním zasedání diskutovali o možnostech, jak upravit program nákupu dluhopisů, aby poskytoval větší podporu finančním trhům a ekonomice. Vyplývá to ze zápisu ze zasedání, které se konalo začátkem listopadu.



Fed na zasedání potvrdil, že bude v rámci snahy o podporu ekonomiky nadále nakupovat americké vládní dluhopisy a další cenné papíry za nejméně 120 miliard dolarů (2,6 bilionu Kč) měsíčně. Svou základní úrokovou sazbu ponechal v blízkosti nuly.



Americká ekonomika ve třetím čtvrtletí prudce oživila z hlubokého propadu ve druhém kvartálu, za kterým stály negativní dopady koronavirové krize. Hospodářské oživení v USA však podkopává nynější vzestup počtu případů nákazy koronavirem.



Účastníci na listopadovém zasedání podle zápisu upozornili, že Fed by mohl v případě potřeby posílit podporu ekonomiky zvýšením tempa nákupů cenných papírů, nebo přechodem k nákupům dluhopisů s delší dobou splatností. Další možnosti by mohlo být prodloužení programu nákupů.



Řada účastníků podle zápisu soudila, že Fed by svůj přístup k nákupům dluhopisů mohl upravit "docela brzy". Příští zasedání Fedu se bude konat v polovině prosince.