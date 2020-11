Fed se do hry nevložil, akcie i eurodolar přerušily jízdu a v USA se stále počítají hlasy

Americká centrální banka včera nijak nepřekvapila. Úrokové sazby i další nastavení nástrojů měnové politiky zůstávají beze změny. Doprovodný komentář se nesl v očekávaném duchu s konstatováním nejistot, rizika pandemie i připravenosti udělat, co bude třeba. Fed tak na sebe neodvracel pozornost, momentálně upřenou zejména na výsledky voleb v USA.

K plně zásadním změnám, které by znamenaly rozhodnutí voleb, od včerejšího odpoledne nedošlo. Podle nejčerstvějších informací doslova několik minut zpět však Biden otočil vývoj v Georgii a trochu zvýšil náskok v klíčové Nevadě, o něco zmenšil v Arizoně a stahuje manko na východě. Bez šancí překvapivě není ani v Pensylvánii, kde se zprvu těšil obrovskému náskoku Trump. Nyní se dopočítávají především hlasy z velkých měst a hlasy zaslané poštou, a tam má Biden jednoznačně převahu. I díky tomu se média i trhy stále pevněji přiklánějí k jeho vítězství.

Prezident Trump a jeho volební tým mezitím kupí žaloby na průběh sčítání v klíčových státech. Podle právníků zpovídaných Reuters je šance na zvrat v těchto případech velmi malá. Trumpova taktika je však proudem žalob i mediálně udržovat velkou nejistotu a čekat, zda se neobjeví nějaké velké pochybení, na kterém by se dal výsledek reálně zpochybnit.

Potvrzuje se jeden z předpokladů před volbami, tedy že časově náročnější sčítání korespondenčních hlasů udrží nejistotu po několik dní. Dnes má dokončit sčítání Pensylvánie a Georgia. Pokud by zde nakonec vyhrál Biden, může se v podstatě považovat za vítěze. Když tyto státy udrží Trump, bude nejistota trvat ještě pár dní, kdy se budou dopočítávat hlasy v Arizoně, a především Nevadě.

Co se týče senátních voleb v klíčových státech, vypadá to na druhé lednové kolo u obou křesel z Georgie. Měli by je těsně získat republikáni. Republikánský kandidát si drží náskok také v Severní Karolíně, kde se čísla od včerejšího večera neposunula. Zde je největší potenciál k (pro akcie i dluhopisy negativnímu) překvapení. Trhy však už naplno počítají s tím, že republikáni Senát udrží a Kongres zůstane rozdělený, což je preferovaná varianta.

Závěr týdne nabídne kromě politických zpráv také ty ekonomické. Ty hlavní přijdou z amerického trhu práce: Za říjen se zde čeká další zpomalení tvorby pracovních míst a report ADP naznačil, že může být i výraznější. Na finančních trzích mezitím opadla vlna euforie z voleb, takže by mohly být na data o něco vnímavější.

Nepříjemnou zprávou pak je setrvalý rozmach koronaviru v klíčových ekonomikách. Západní Evropa sice naznačovala, že tempo šíření nákazy už kulminuje, ale včerejší čísla jsou opět vysoká. V USA jdou denní počty nakažených setrvale nahoru a zrychlují, což není vůbec dobré.

Co se týče hlavních trhů, akcie v Evropě začaly korekcí předchozích zisků při poklesu hlavních indexů do 1 procenta v případě DAXu. Korekci zisků sledujeme také na ropě. Dluhopisy zůstávají stabilní a to samé se dá říci dnes o zlatu. Eurodolar se konsoliduje u 1,1850, když poptávka po riziku ztratila na síle. Také koruna už pouze drží své zisky a vůči euru se obchoduje na 26,66.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:04 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.6492 -0.0051 26.7257 26.5722 CZK/USD 22.4935 -0.1908 22.5910 22.4655 HUF/EUR 358.7068 -0.0747 360.1576 358.5028 PLN/EUR 4.5281 0.0199 4.5433 4.5129

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8411 0.6096 7.8534 7.7923 JPY/EUR 122.4880 0.0086 122.6400 122.3940 JPY/USD 103.3800 -0.3384 103.5730 103.3470

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9021 0.2470 0.9032 0.8988 CHF/EUR 1.0684 -0.1477 1.0705 1.0649 NOK/EUR 10.9111 0.5330 10.9157 10.8279 SEK/EUR 10.2915 0.0800 10.3160 10.2823 USD/EUR 1.1849 0.1860 1.1856 1.1825

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3767 -0.0275 1.3801 1.3734 CAD/USD 1.3078 0.2050 1.3089 1.3048