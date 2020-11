Jak si nejsnáze začít odkládat na své sny? S chytrým robotem indigo a teď i odměnou 500 korun

Začít investovat a plnit si své sny není složité. Mýtus nedosažitelnosti boří investiční robot indigo pod správou předního obchodníka s cennými papíry Patria Finance ze skupiny ČSOB. Chytré investování indigo již oslovilo tisíce lidí, jejichž investovaný majetek pod správou indiga se posunul rychle do řádu stovek milionů korun. Konec řečí o tom, že nejsem dost bohatá, dost chytrý, dost zkušená nebo nemám na chytré odkládání si na svá přání a cíle dost času. Demokratizaci a dostupnost investování skutečně pro každého teď indigo podpoří úvodní odměnou 500 korun. Projděte pár minut zábavné registrace a vyzkoušejte si investičního robota sami! Přečtěte si víc.

Nabídka Patria Finance zní tak jednoduše, jak snadné je investování s indigo: každé nové klientce či klientovi až do konce letošního roku odměna 500 Kč! Tu chytrý robot automaticky připíše a při nejbližší příležitosti investuje skrze ETF do akcií či dluhopisů přesně podle Vašich cílů a přání, které mu během své registrace napovíte. Snadno a bez obav tak můžete vyzkoušet, jak indigo funguje a co pro Vás umí udělat.

Otevřít účet je možné online, zabere to pár minut a k ničemu se nezavazujete. Investovat lze už od stokoruny. Ač k dlouhodobému cíli nejzdárněji vede pravidelná investice, je to jen a jen na Vás. My Vám investování usnadníme tím, že si můžete pravidelnou či jednorázovou investici snadno nastavit i měnit. Poslat do indiga si ji můžete z karty, což v lokálním investování stále není samozřejmé.





Kolik mi indigo přinese je logickou otázkou každého investora či investorky, u které musíme zopakovat, že výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. Faktem ale je, že čtyři základní investiční scénáře v indigu klientům loni průměrně vynesly 11,1 procenta. Koronakrize znamenala rychlý a tvrdý test investičního robota, nad kterým dohlíží a může jej usměrňovat tým analytiků Patria Finance. Jak si v krizi vede?

Už na přelomu února a března indigo začalo navyšovat hotovost v portfoliích a správně vyhodnotilo, že covid není pouhým zaškobrtnutím trhů - chránilo proti propadu na akciových trzích a v následném odrazu vzhůru se chovalo jako obezřetný investor a ještě několik měsíců vyčkalo, než peníze znovu začalo vkládat do akcií či dluhopisů skrze burzovně obchodované fondy ETF. Průměrnou výkonností indigo i letos překonává stěžejní index světových akcií MSCI World a vesměs všechny klíčové akciové indexy, vyjma technologického Nasdaqu. Zatěžkávací zkouškou tak dosud velmi dobře prošlo.

Jak indigo funguje a o čem je? Podstatou jsou investice do burzovně obchodovaných fondů ETF, skrze něž investuje do akcií nebo dluhopisů. Díky tomu je velmi úsporný – v indigu je jediný, nízký a pro všechny stejný poplatek jedno procento z výše Vaší investice. Díky investicím skrze ETF a takzvanému frakčnímu obchodování pro Vás umíme nakoupit i malý kousek akcie (představte si třeba Apple), na který byste jinak nedosáhli. Nebo Vám naopak dokážeme pořídit malý kousek celého amerického či jiného akciového trhu (představte si třeba index S&P 500 a firmy v něm). Vaše peníze indigo pravidelně investuje, neustále hlídá vývoj na trhu a na týdenní bázi upravuje skladbu investice tak, aby nepřetržitě odpovídala Vašemu cíli. K němu Vám pomáhá postupně dojít. Pokud ale budete potřebovat, peníze z indiga si lze bez jakýchkoli sankcí vybrat.

Na co ještě čekat? Do indiga máte nepřetržitý přístup přes srozumitelnou a jednoduchou webovou platformu indigo.patria.cz a také přes plnohodnotnou mobilní aplikaci pro Android či iOS. Chcete o indigo vědět ještě více? Navštivte sekci častých otázek na webu indigo.patria.cz nebo pro ještě více informací zhlédněte záznam webináře. Jak to chodí na indigu, vám také průběžně ukazujeme na sociálních sítích Facebook, Twitter či Instagram.

Podmínky akce:

Akce se vztahuje pouze na účty ve službě indigo vytvořené a zaktivované v období od 8. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

Odměna 500 Kč bude vložena na aktivní účet indigo a zainvestována při první rebalanci účtu, následující po jeho aktivaci (k rebalancím dochází zpravidla ve středu).

