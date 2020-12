Bloomberg: Banky již letos oznámily největší propouštění za 5 let

Banky po celém světě již letos oznámily největší propouštění za pět let, protože pandemie zvýšila tlak na jejich podnikatelské modely. Podle propočtů agentury Bloomberg od počátku letošního roku banky oznámily, že plánují zrušit celkem 85.540 pracovních míst. To je nejvíce od roku 2015, kdy si masivní reorganizace několika velkých finančních ústavů vyžádala ztrátu 91.448 míst.



V loňském roce banky zrušily 79.500 míst a v roce 2018 dokonce jen 41.800 míst.



Největší propouštění letos oznámily evropské banky. Celkem chtějí zrušit 68.821 míst. Banky v Asii a Tichomoří zruší 9330 míst a v Severní Americe 5960 míst. Zbytek připadá na Latinskou Ameriku a Afriku.



Nejnověji tento týden oznámily zrušení 4600 míst nizozemská ABN Amro a španělská Sabadell. Evropské banky se staly centrem propouštění, protože musí čelit rekordně nízkým a dokonce i negativním úrokovým sazbám. Protože však v Evropě fungují přísnější zákony na ochranu pracovníků než v jiných částech světa, znamená to, že rušení pracovních míst v regionu nebude nárazové, ale bude trvat několik let, upozornil Bloomberg.