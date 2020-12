Summary: Cloud už není jen Amazon, Microsoft a Google

V rámci rozšiřování obzorů jsme se rozhodli lépe si posvítit na softwarové společnosti napojené na cloudové služby. Proto vám přinášíme komentář ke kvartálním výsledkům společností Crowdstrike (CRWD), Okta (OKTA) a Snowflake (SNOW) spolu s krátkým popisem jejich činnosti. U každého jména najdete také aktuální valuaci odvozenou od poměru hodnoty společnosti a celkových tržeb.

Musíme říct, že se veskrze jedná o zajímavé společnosti, jejichž produkt si očividně našel svůj trh a poptávku. V budoucnu si je rozhodně dokážeme představit jako důležité hráče po boku cloudových obrů jako , a Google. Aktuálně je problémem extrémně napjatá valuace (což nejvíc platí pro Snowflake), která byla vyhnána vzhůru hypem kolem všeho cloudového a do značné míry také koronou. Při investici je proto nutno postupovat opatrně, jelikož ne u všech musí nutně dojít k naplnění ambiciózních plánů, za které nyní investor platí astronomické prémie.

Snowflake F3Q21

Do třetice je tady asi nejznámější člen dnešní skupiny, jelikož na burzu vstupoval před pár měsíci za velké slávy a parády (s cenou 122 USD). Snowflake vyvíjí primárně aplikace usnadňující správu a analýzu dat uložených na cloudu a také poskytuje placený přístup do sdílené databanky (tzv. Data Cloud). Na rozdíl od předešlých dvou společností však Snowflake nevybírá měsíční poplatky a klienti naopak platí jen za použitá data. Nejedná se tak de facto o byznys model SaaS (software-as-a-service) Fakturace probíhá jednou ročně a nevyužitou kapacitu může klient přesunout do dalšího období.

Snowflake utržil ve třetím kvartálu celkem 160 mil. USD (+120 % yoy) překonávajíce konsensus o nějakých 13 mil. USD. Hrubá marže se rozšířila meziročně o 6 p.b. na 67 % (kons. 63 %), avšak provozní zisk se propadl do ještě hlubšího záporu (-80 mil. USD yoy na -170 mil. USD). Z nákladových položek zaznamenaly extrémní růst hlavně marketingové náklady a náklady na výzkum a vývoj. Odebereme-li kompenzace zaměstnanců formou akcií ve výši 120 mil. USD, dostane se provozní ztráta na -50 mil. USD (+15 mil. USD yoy). Čistý zisk na akcii bez jednorázových položek avšak včetně zmiňovaných kompenzací vychází na -1,0 USD (+0,9 USD yoy) a ztráta je tak mnohem hlubší, než udával konsensus trhu -0,26 USD (rozdíl půjde na vrub primárně nečekaně vysoké hodnotě akciových odměn). Volný cashflow je prozatím záporný (-40 mil. USD)

Provozní metriky samozřejmě vykazují také astronomický růst. Počet korporátních klientů narostl meziročně o 80 % na 3550, z čehož 65 klientů (+110 % yoy) zaplatilo za posledních 12 měsíců více než jeden mil. USD. Metrika Remaining Performance Obligation (RPO), což je v podstatě hodnota nasmlouvaných kontraktů, která se v budoucnosti překlopí do tržeb, narostla v tomto kvartálu o 240 % yoy na 930 mil. USD.

Společnost poskytla také výhled na celý fiskální rok 2021. Tržby by se měly pohybovat kolem 540 mil. USD (+115 % yoy) a hrubá marže by měla být cca 68 %. Odhady trhu jsou v případě tržeb vyšší, v případě marže zase nižší, avšak výhledy Snowflake zahrnují jen primární produkt (malou část tržeb tvoří něco jako datový consulting).

Akcie reagují růstem o 13 %.

(EV/Rev 21 = 164x; EV/Rev 22 = 76x)

Crowdstrike F3Q21

Společnost Crowdstrike byla založena v roce 2011 a na burzu vstoupila v polovině loňského roku s cenou přibližně 34 USD. Speciálně se zaměřuje na zabezpečení cloudových aplikací a datových toků mezi uživateli (nebo obecně koncovým zařízením), aplikací a datacentrem. Primárním produktem je bezpečnostní platforma Falcon. Klienti si vybírají z 16 modulů (neboli balíčků) platformy a poplatky mají formu měsíčního předplatného.

Společnost utržila v tomto kvartálu 230 mil. USD (+85 % yoy) a o 20 mil. USD tím překonala konsensus trhu. Hrubá marže se meziročně rozšířila o 3 p.b. na 73,5%, nicméně provozní zisk zůstává v záporu (+12 mil. USD yoy na -24 mil. USD). Jak už ale bývá u těchto nových společností zvykem, její zaměstnanci jsou z části vypláceni v akciích. Odečteme-li tyto náklady, které společnost vlastně nic nestojí, dostane se provozní zisk do černých čísel (20 mil. USD). Čistý zisk na akcii očištěný o tuto formu kompenzace a další jednorázové položky vychází na 0,08 USD (+0,15 USD yoy) a přeskakuje tím konsensus pohybující se kolem 0,004 USD. Volný cashflow dokázala společnost vytáhnout až na 76 mil. USD (kons. 16 mil. USD).

Provozních metrik na porovnání není moc, ale něco se najde. Anualizované tržby (ARR) nyní vycházejí na 910 mil. USD, což značí 80% meziroční růst (kons. +70 % yoy). Společnost dále získala necelých 1200 nových korporátních předplatitelů a dostala se tak na 8400 (+85 % yoy; kons. +75 % yoy). Rychle rostl také počet klientů, kteří si předplatili 3 nebo 4 moduly (+60 % yoy), 5 nebo 6 modulů (+45 % yoy) a 6 a více modulů (+20 % yoy). V tomto případě se jedná o důležitý ukazatel retence klientů.

Společnost také zvedla výhled na tento fiskální rok. Tržby by se měly pohybovat mezi 855 až 860 mil. USD (+80 % yoy; kons. 820 mil. USD) a čistý zisk na akcii kolem 0,22 USD (+0,64 USD yoy; kons. 0,18 USD). Společnost samozřejmě nemá dlouhý veřejný seznam svých výhledů a můžeme se tak opřít jen o loňský fiskální rok, kdy se podařilo plán tržeb mírně překonat, zatímco čistá ztráta byla hlubší, než se čekalo.

Akcie reagují růstem o 16 %.

(EV/Rev 21 = 36,6x; EV/Rev 22 = 25,6x)

Okta F3Q21

Společnost Okta byla založena v roce 2009 pod názvem Saasure a na burzu vstoupila v polovině roku 2017 s cenou 16 USD. Zaměřuje se na tzv. identity management, což znamená, že vyvíjí bezpečností protokoly, které umožňují uživatelům a aplikacím rychlý přístup k pro ně určeným datům a programům běžícím na cloudu. Okta poskytuje sedm rozličných produktů zastřešených pojmem identity cloud a poplatky mají formu měsíčního předplatného.

Společnost utržila v tomto kvartálu 220 mil. USD (+40 % yoy) a o 20 mil. USD tím překonala konsensus trhu. Hrubá marže zůstala nezměněna na 78 % a provozní zisk se drží v záporu (-6 mil. USD yoy na -52 mil. USD). Pokud však, stejně jako u Crowdstrike, i tady vyškrtneme kompenzace pro zaměstnance formou akcií, dostane se provozní zisk na kladných 5 mil. USD. Čistý zisk na akcii očištěný o tuto formu kompenzace a další jednorázové položky vychází na 0,04 USD (+0,07 USD yoy) a přeskakuje tím konsensus stanovený na -0,008 USD. Volný cashflow skončil na 43 mil. USD při predikovaných 10 mil. USD.

Provozních metrik má společnost jen pár, dodatečné detaily nám ale prozradí. Za prvé je tady Remaining Performance Obligation (RPO). Jednoduše řečeno jde o hodnotu nasmlouvaných kontraktů, které se v budoucnosti překlopí do tržeb. V tomto kvartálu narostly RPO o 50 % yoy na 1,6 mld. USD a tedy na více než 7 kvartálů aktuálních tržeb. Počet korporátních klientů narostl o 30 % yoy na 9400 a velkých klientů s ročními kontrakty na 100 tis. USD a více přibylo 35 % yoy na celkový počet 1780.

Došlo také ke zvednutí výhledu na tento fiskální rok. Momentálně se počítá s tržbami kolem 823 mil. USD (+40 % yoy; kons. 800 mil. USD) a čistým ziskem na akcii kolem 0,05 USD (+0,35 USD yoy; kons. 0,04 USD). Z historického pohledu společnost své výhledy mírně překonávala v tržbách i v čistém zisku.

Akcie reagují růstem o 10 %.

• (EV/Rev 21 = 36x; EV/Rev 22 = 27,1x)