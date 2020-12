Příliv kapitálu do ETF v listopadu zbořil rekord

Akciový trh nebyl jediným, kdo v listopadu rozbíjel rekordy. Do veřejně obchodovaných fondů (ETF) přiteklo za minulý měsíc podle odhadů rekordních 91,4 miliardy dolarů. Padl tím dosavadní rekord 63,4 miliardy z června 2019, napsal server morningstar.com.

Epická listopadová akciová rally přitom způsobila, že do ETF navázaných na akcie přiteklo od ledna více peněz než do jejich protějšků navázaných na dluhopisy. Akciová ETF tak za minulý měsíc přilákala rekordních 81 miliard dolarů a 196 miliard dolarů od ledna, napsala s poukazem na shromážděné údaje agentura Bloomberg. Do ETF navázaných na dluhopisy to bylo za listopad 17 miliard dolarů navíc a 192 miliard dolarů od ledna.

„Přítoky přicházejí po výkonnosti,“ upozorňuje Dan Suzuki, zástupce investičního ředitele v Richard Bernstein Advisors. „Důvěra investorů během posledních několika měsíců těžila do značné míry také z pozitivních zpráv o vakcíně“.

Rekordnímu měsíci pro ETF se věnuje také specializovaný server ETF.com. Podle něj přiteklo v listopadu do ETF listovaných v USA 91,2 miliardy USD v čistém vyjádření. Většina mířila do akciových ETF, což asi není překvapením vzhledem k výkonnosti amerických akciových indexů. Širší akciový index S&P 500 vyrostl o skoro 11 % na nová historická maxima. Index akcií menších firem Russell 2000 poskočil o 18,2 %, což je jeho nejlepší měsíční výkonnost.

Podle tohoto webu ovšem americká akciová ETF jejich protějšky navázané na pevné výnosy co do množství přiteklého kapitálu od začátku roku ještě nepředhonily, jak tvrdí Bloomberg. ETF.com také na první místo mezi listopadovými vítězi nového ETF apetitu řadí jiné jméno než Bloomberg, totiž SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Podle Bloombergu se jasným vítězem za listopad stalo ETF s názvem Vanguard Market ETF, které absorbovalo 27,1 miliardy USD.

Tabulka listopadových vítězů z hlediska přílivu kapitálu od ETF.com:

Tabulka poražených ETF z hlediska listopadového odlivu kapitálu podle ETF.com:

Zdroje: Morningstar, Bloomberg. ETF.com