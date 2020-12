Společnost S&P Dow Jones Indices začne v příštím roce sestavovat indexy pro kryptoměny. Stala se tak dalším finančním podnikem, který vstupuje do oblasti digitálních měn, informovala dnes agentura Reuters. Společnost S&P Dow Jones Indices je známá zejména díky svým americkým akciovým indexům S&P 500 a Dow Jones .



Pro sestavování kryptoměnových indexů bude firma využívat data společnosti Lukka, jež pokrývají více než 550 nejobchodovanějších kryptoměn. Firmy S&P Dow Jones Indices a Lukka doufají, že nové indexy zjednoduší investice do kryptoměn a pomohou snížit rizika na kolísavém a spekulativním trhu s těmito měnami.



"Protože se digitální aktiva jako kryptoměny stávají rychle se rozvíjející třídou aktiv, nastává ten pravý čas pro nezávislé, spolehlivé a uživatelsky přívětivé indexy," uvedl Peter Roffman, který má ve společnosti S&P Dow Jones Indices na starosti inovace a strategii.



Firma o plánech na sestavování indexů informuje v době, kdy se hodnota nejznámější kryptoměny bitcoin vyšplhala na nová maxima v blízkosti 20.000 dolarů (asi 435.000 Kč). Dnes se cena bitcoinu pohybuje kolem 19.300 USD, od začátku roku tak vykazuje nárůst asi o 170 procent.



Kryptoměny existují už více než deset let, výraznější zájem mezi velkými finančními společnostmi však vzbudily až v posledních letech. Některé velké burzy například zahájily obchodování s finančními deriváty založenými na bitcoinech.