Petr Dufek: Maloobchod v době restrikcí

Maloobchod v říjnu zasáhla omezení zavedená v polovině měsíce v důsledku nástupu podzimní vlny pandemie. Podle sezónně očištěných dat se v říjnu tržby obchodníků snížily reálně oproti září o necelá dvě procenta, v meziročním srovnání byly o tři desetiny procenta níže. Relativně malý propad tržeb ukazuje, že co ztrácejí kamenné obchody, získaly z větší části ty internetové.



Část obchodníků byla nucena uzavřít své provozovny a v lepším případě pak mohla pokračovat s prodejem prostřednictvím e-shopů. Nejvíce zasaženi byli prodejci oblečení a obuvi, kterým tržby meziročně propadly o téměř 36 %, ale zdaleka nebyli jediní. Výrazný propad zaznamenaly obchody se zbožím pro volný čas, textilem i elektronikou.



Internetový prodej naproti tomu získal stejně jako na jaře silný impuls, který dál zrychluje jejich expanzi. Třicetiprocentní nárůst tržeb e-shopů proto není v dané situaci vlastně už nijak překvapivý. Pozice e-shopů na českém trhu roste dlouhodobě a od začátku letošního roku se jejich tržby zvýšily už o více než čtvrtinu.



Vzhledem k tomu, že omezení prodejů pokračovalo i po celý listopad, je pravděpodobné, že i na těchto číslech uvidíme další masivní vzestup internetových obchodů a naproti tomu dramatický propad tržeb uzavřených obchodů, tak jako jsme to viděli v dubnu. Nákupy na letošní Vánoce se odehrají v daleko větší míře na internetu a v prosinci otevřené obchody nebudou mít v podstatě šanci své dosavadní výpadky smazat ani v případě rychlé realizace odložené poptávky.



Za pozornost stojí tentokrát i výsledky restaurací a hotelů, kterým podzimní lockdown srazil tržby podobně jako už ten jarní. Tato část ekonomiky se přitom ani v létě nestihla oklepat z jarních ztrát. V případě hotelů se reálné tržby v říjnu meziročně propadly o více než 80 %, v restauracích díky okénkovému prodeji a rozvozu jen o necelou polovinu. Od začátku roku byly hotely na polovině loňských tržeb, restaurace o 29 % níže. Vzhledem k tomu, že restrikce pokračovaly po celý listopad, budou další výsledky už jen horší. Půjde o nejhorší výsledky za posledních dvacet let, ale možná i víc, avšak delší časová řada není k dispozici.