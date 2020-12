Rozbřesk: Česko rozvolňuje

Dneškem se ČR téměř vrací do dřívějších kolejí a otevírá obchody, hospody, restaurace, fitness centra a další zařízení, která byla od října omezena či zcela uzavřena v rámci boje s druhou vlnou pandemie. Částečný lockdown byl tentokrát kratší než ten jarní, ale i tak za sebou zanechal hluboký propad v tržbách některých obchodníků, ke dnu opět srazil výnosy cestovních kanceláří a vůbec firem působících v oblasti cestovního ruchu a osobních služeb. Zkrátka všude tam, kam ještě zcela nepronikla e-commerce, ať už proto, že na to zákazníci nebo firmy příliš neslyší nebo to zkrátka ani nejde.

Vzhledem ke kratší době restrikcí by však tentokrát nemusel být propad tak drtivý jako ve druhém čtvrtletí, ale vzhledem k tomu, že jde o druhou zkušenost v jednom roce, bude pro řadu firem finální. Jak to nakonec s tržbami nebo s HDP v posledním kvartále dopadne rozhodnou do značné míry spotřebitelé. Zda vezmou obchody útokem tak jako na jaře, nebo zda zůstanou u e-shopů, které letos zažívají třetí Vánoce v řadě. Ale nepůjde samozřejmě jen o obchody, ale také o další služby, které se pořádně nevzpamatovaly ani ve třetím čtvrtletí, kdy ČR prožívala krásné rozvolněné léto. A nelze zapomenout, že dnešním rozvolněním se nerozhoduje jen o HDP, ale také o případné třetí vlně pandemie, která by mohla přijít na řadu už v lednu. A stejně jako v létě, o tom, jestli bude či nebude, rozhodne naše vlastní chování.



Služby dostaly šanci dohnat něco málo ze svých letošních ztrát v čase, kdy je v ekonomice poptávka nejsilnější. Do karet některým z nich hraje odložená poptávka, ale řada omezení zůstává dál v platnosti, a tak o úplném rozvolnění nemůže být stále ještě řeč. Před volným pádem bude ekonomiku dál držet její nejsilnější odvětví – a sice průmysl, kde sice nepanuje úplně skvělá nálada, ale nedostatek zakázek tam firmy trápí mnohem méně než v předchozích měsících. Nepřímou podporu ekonomice dodává i nízká nezaměstnanost, byť právě strach o práci je jedním z hlavních důvodů aktuálně negativní nálady spotřebitelů. Ta se nepochybně promítne i do „velikosti“ předvánočních nákupů, nicméně jak moc přesně nelze v tuto chvíli příliš odhadovat. Když totiž do úvah promítneme i odloženou poptávku, prosincové výsledky mohou být nakonec všelijaké. Rekordní však nepochybně budou pro e-shopy, které jsou z podstaty věci vůči koronaviru imunní a pro spotřebitele snadno dostupné. Vodítkem – nejen pro odhady prosincové spotřeby, ale i pro další směr pandemie – bude vývoj mobility obyvatel, která dnešním dnem může opět skokově narůstat.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna včera spolu s dalšími měnami v regionu korigovala své předchozí zisky a dostala se až na hranici 26,40 EUR/CZK. Stále je výrazně silnější, než ve své prognóze předpokládala ČNB, která ji pro toto čtvrtletí stále vidí za hranicí 27 EUR/CZK. Na současnou úroveň by se měla koruna podle centrální banky dostat teprve až za rok, a to ještě za pomoci trojího zvýšení sazeb. Jak však včera uvedl viceguvernér ČNB, silnější koruna může být důvodem, proč s rychlým utahováním měnové politiky nepospíchat. V každém případě impuls k dobývání nových pozic po vyčerpání těch stávajících koruna v nejbližších dnech nejspíš už nedostane.



Zahraniční forex

Eurodolar včera zdola další figuru a aktuálně se pohybuje nad úrovní 1,21. Zatímco příchozí makro zprávy z USA nejsou příliš povzbudivé (viz včerejší ADP report či Béžová kniha Fedu), tak euro se může těšit z toho, že druhá vlna pandemie v západní Evropě polevuje a kauza brexitu se vyvíjí relativně úspěšně. Kromě toho z pohledu konjuktury jsou pro euro povzbudivá vynikající data z Číny.



Dnes musí být (euro)dolar na pozoru před dalšími americkými daty, které poukážou na to, jak silně se podepisuje již třetí vlna pandemie v USA na ekonomice. Půjde o nové žádosti o podporu (jež v posledních týdnech rostou) a index podnikatelské nálady ve službách (ISM). Pro dolar jsou pochopitelně výše uvedená čísla rizikem.



Včera zasedala polská centrální banka, která jak se dalo očekávat svoji politiku nikterak nezměnila (sazby na 0,1 %, QE pokračuje). Z komentáře NBP nicméně vyplývá, že banka očekává propad HDP ve 4. čtvrtletí, přičemž následné oživení v roce 2021 ještě nedostane HDP na před-COVIDovou úroveň. Pro zlotý, který se stejně musí soustředit na summit EU příští týden, byly výstupy z jednání NBP neutrální vzkazem.



Akcie

Index S&P 500 včera několikrát změnil svůj směr, střídavě se pohyboval v kladných a záporných hodnotách, přičemž zakončil seanci s mírným ziskem na hladině 3668 bodů. Pozornost investorů upoutala zejména společnost Saleforce, která oznámila akvizici firmy Slack. Tu analytici považují za velmi drahou a akcie na tento krok zareagovaly propadem o 8,5 %. Nedařilo se ani Tesle, jejíž akcie odepsaly 2,7 % nebo Alibabě se ztrátou 1 %. Opačný vývoj zaznamenaly banky, kde Citigroup zpevnila o 3,1 %. Wells Fargo o 2,9 % a například Goldman Sachs o 2,4 %. Podobně se vedlo titulům z energetického sektoru Apache posílil o 6 %, Exxon o 3,7 % a Halliburton o 3,1 %. Index Dow Jones přidal 0,20 %, S&P 500 0,18 %, když Nasdaq naopak odepsal 0,05 %.