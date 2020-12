Nouzový stav bude v Česku do 23. prosince. Pivo z restaurace napříště v džbánku

Nouzový stav bude v Česku platit kvůli epidemii nového koronaviru do 23. prosince. Vláda dnes opatření schválila. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). K danému datu vláda prodloužila všechna platná opatření, dodal. Původně plánoval menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD prodloužení o 30 dnů, nezískal pro to ale podporu Sněmovny. Poslanci odhlasovali ve středu večer na návrh komunistů odsunutí konce nouzového stavu o 11 dnů. V Česku ve středu přibylo 6402 potvrzených případů koronaviru, je to nejvyšší nárůst od 19. listopadu.



Podle komunistů se před vánočními svátky projeví dopad uvolnění posledních restrikcí. V případě, že bude nutné nouzový stav opět prodloužit, může se k tomu Sněmovna sejít 22. prosince.



Na nouzový stav jsou vázány restrikce k omezení šíření nákazy. Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května. Po souhlasech dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát na celkem 66 dní. Tentokrát by měl trvat nejméně 79 dní.

Nejvíce nových případů od 19. listopadu

V Česku ve středu přibylo 6402 potvrzených případů koronaviru, je to nejvyšší nárůst od 19. listopadu. Index protiepidemického systému PES se dál drží na 64 bodech, pátý den je tak nad hranicí čtvrtého stupně rizika. Podle dat ministerstva zdravotnictví se ale zhoršily všechny ukazatele. Počet úmrtí s onemocněním covid-19 stoupl o 90 na celkových 9226. Hospitalizovaných je nyní 4326, z toho 545 ve vážném stavu. Laboratoře ve středu provedly 22.951 testů na koronavirus, pozitivní výsledek mělo 27,89 procenta z nich. Je to nejvyšší podíl od 7. listopadu.

Pivo v džbánku

Vláda dnes také rozhodla o změně protikoronavirového opatření, které má zamezit shlukování před stánky a omezit konzumaci alkoholu na veřejnosti. Lidé budou smět odnášet pivo z restaurace ve džbánku či nakupovat na vánočních trzích alkohol v lahvích. O změně po zasedání vlády informoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Kritizované vládní usnesení zakazovalo prodej alkoholických nápojů z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory.

Blatný dnes také zopakoval, že v případě opětovného přechodu Česka z nynějšího třetího do čtvrtého, přísnějšího stupně epidemického systému budou narovnány podmínky pro malé obchodníky a velké řetězce. Opoziční politici mluvili o diskriminaci kvůli tomu, že malé obchody musely být zavřené. V případě opětovného přechodu na čtvrtý stupeň zůstanou otevřeny, uvedl dnes.