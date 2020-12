Odklad řešení problémů v Evropě i USA. ECB přijde s novou podporou

V některých důležitých tržních tématech došlo k posunu, ale bohužel pouze časovému. Americká Sněmovna reprezentantů schválila financování vlády na další týden a čas navíc Kongresmani využijí k jednání o komplexnějším výdajovém zákonu zahrnujícím i nový epidemický fiskální balík.

Také v případě obchodní dohody EU - Británie jsme se dočkali pouze odložení namísto řešení. Včerejší večeře šéfky EK a britského premiéra nepřinesla průlom ve sporných bodech, jenom stanovení neděle jako rozhodujícího termínu. V zásadě nám tak politici potvrzují, že pokud jde termín jakkoli posunout dál, není třeba předčasně kývat na kompromisy. Libra však ze včerejšího neúspěchu radost nemá a slábne o půl procenta.

ECB by na rozdíl od politiků už nic odkládat neměla - její dnešní zasedání pravděpodobně přinese novou akci na podporu ekonomiky. V rámci preventivního kroku ve světle aktuálních rizik plynoucích z epidemie se dá čekat natažení programu PEPP aspoň o půl roku a zvětšení jeho objemu řádově o půl bilionu EUR. Ve hře je určitě také prodloužení TLTRO. U nové podpory příliš nečekáme, že by se banka pouštěla do akce ještě výraznějšího rozsahu. Trhy pak mohou reagovat i na novou prognózu. Ta se pro letošek zhorší, ovšem je otázkou, nakolik bude letošní zhoršení kompenzováno lepším výhledem pro další roky. Právě na ty se investoři soustřeďují především. Speciálně pro euro je pak rizikem slovní intervence proti jeho síle; dál (například k úpravě sazeb) by se šéfka ECB pouštět neměla. A pokud nezazní nic ostřejšího, euru by se měl opět otevřít prostor k růstu společně s konstruktivním postojem investorů k riziku. Celkově podpůrné vyznění tohoto zasedání je podle nás z velké většiny v trhu zahrnuto, efekt tedy čekáme mírný.

Odblokování společného fiskálního balíku EU je dobrou zprávou, ale pro trhy nebude mnoho znamenat. Hrozba vetem ze strany Maďarska a Polska předtím na hlavní trhy nijak zvlášť nedolehla. Ve stínu ECB dnes zůstanou americká inflační data, další důležité body v kalendáři nemáme.

Hlavní evropské akciové indexy se nacházejí v plusu, ačkoli někdy jen mírně. V čele kráčí slabou librou podpořený FTSE100 s růstem o půl procenta. Dluhopisy jsou na tom také celkem dobře při mírném poklesu výnosů v Evropě i USA. Ropa navazuje na svůj postupný růst, zlato zůstává pod tlakem. Eurodolar se po včerejším poklesu zvedá opět nad 1,21 a koruna zůstává prakticky beze změny.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:46 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.3055 0.0912 26.3441 26.2689 CZK/USD 21.7230 -0.1402 21.7850 21.7160 HUF/EUR 355.6700 -0.3392 357.0204 355.1423 PLN/EUR 4.4262 -0.1295 4.4367 4.4226

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9219 0.2989 7.9242 7.9086 JPY/EUR 126.4905 0.4319 126.5620 125.9150 JPY/USD 104.4720 0.1856 104.5810 104.4560

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9094 0.5378 0.9105 0.9024 CHF/EUR 1.0763 0.1745 1.0770 1.0741 NOK/EUR 10.6824 0.1336 10.6989 10.6552 SEK/EUR 10.2511 -0.0815 10.2831 10.2288 USD/EUR 1.2108 0.2418 1.2109 1.2083

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3353 -0.7344 1.3457 1.3342 CAD/USD 1.2796 -0.0430 1.2832 1.2792