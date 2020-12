Airbnb před vstupem na burzu prodala akcie dráž, než plánovala

Společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, stanovila v rámci primární veřejné nabídky (IPO) před vstupem na burzu cenu svých akcií na 68 dolarů za kus. To je více, než plánovala. Získá tak zhruba 3,5 miliardy dolarů (76,2 miliardy Kč), uvedla dnes agentura Reuters. V USA jde letos o největší primární nabídku akcií, hodnota celé firmy přesáhne 47 miliard dolarů.



S akciemi se dnes začne obchodovat na trhu Nasdaq pod symbolem ABNB. Firma plánovala prodat přibližně 51 milionů akcií v rozmezí 56 až 60 dolarů za kus, což už bylo zvýšené cenové rozpětí. Na začátku týdne cenové rozpětí zvýšila z původních 44 až 50 dolarů za kus.



Primární nabídka tak stanovila celkovou hodnotu firmy, zahrnující i cenné papíry jako opce a akcie s omezenými právy, na 47,3 miliardy USD (1,03 bilionu Kč). To znamená pro firmu velký návrat na výsluní vzhledem k tomu, že letos zažila prudký pokles rezervací a rušení objednávek kvůli koronaviru. Pandemie přiměla vlády zakázat cestování a zavést řadu omezujících opatření. V dubnu, kdy firma získala finance od soukromých investorů, se její ocenění pohybovalo kolem 18 miliard USD.



O vstupu firmy na burzu v letošním roce se mluvilo dlouho, plán ale zbrzdila koronavirová krize, kvůli které se podnikání Airbnb prudce zhoršilo. Ve třetím čtvrtletí se ale podniku již podařilo dostat do zisku, který činil 219 milionů dolarů. Za devět měsíců letošního roku ale firma vykázala ztrátu 697 milionů dolarů a výnosy jí klesly o 32 procent na 2,5 miliardy USD. Airbnb se zatím nikdy nepodařilo vykázat celoroční zisk, upozornila agentura AP.



Společnost Airbnb sídlí v San Francisku a své služby začala oficiálně nabízet 11. srpna 2008 pod názvem AirBed & Breakfast (nafukovací matrace & snídaně), který pak zkrátila na Airbnb. Nyní firma nabízí ubytování zhruba ve 13.000 městech ve více než 180 zemích. Mezi investory Airbnb patří mimo jiné herec Ashton Kutcher, investiční firmy General Atlantic, TPG, Hillhouse Capital či Vanquard Group a Fidelity Investments.