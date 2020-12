Londýn a Brusel chtějí mít v neděli jasno, jak dál s dohodou

Večerní jednání mezi britským premiérem Borisem Johnsonem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o budoucích obchodních vztazích průlom nepřineslo, mezi oběma stranami zůstávají velké rozdíly. Oba politici se shodli, že chtějí mít o osudu možné dohody jasno nejpozději do neděle. Uvedla to šéfka unijní exekutivy v prohlášení, podle něhož se jednací týmy opět ve čtvrtek ihned sejdou k intenzivním rozhovorům.



Británie opustila evropský blok v lednu a přechodné období, kdy se stále řídí stejnými pravidly jako v době svého členství, skončí poslední den letošního roku. Právě v přechodném období chtěly strany domluvit a sepsat, jak si představují své vztahy od počátku roku 2021. Pokud nenajdou shodu v nejbližších dnech, aby případnou úmluvu mohly do konce roku prostudovat, prodebatovat a schválit parlamenty, zkomplikují od ledna obchodování přes Lamanšský průliv cla a kvóty.



"K rozhodnutí dospějeme do konce víkendu," uvedla von der Leyenová po zhruba tříhodinové pracovní večeři, diskusi na ní označila za "živou a zajímavou". Pozice obou však stran podle ní zůstávají "velmi vzdálené". Vyjednavači se vrátí k rozhovorům "neprodleně".



Obě strany mají již větší část textu hotovou, uzavření smlouvy však stále brání spor o pravidla hospodářské soutěže, dohled nad řešením sporů a rybolovná práva v britských vodách. Brusel i Londýn trvají na tom, že se zásadními ústupky v těchto otázkách musí přijít druhá strana.