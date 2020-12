Silný růst hypoték i cen bydlení je překvapivý, shodují se bankéři ČNB

existuje nějaké číslo ze kterého by kucííí nebyli už 5 let "překvapení" ? kontinuální znehodnocování měny a oni jsou překvapení, že lidi kupují kdeco aby se těch bezcenných rusnokkaček zbavili, kucíí možná kdybyste zvýšili v době 5% inflace sazby, to je takový ten nástroj co máte v šuplíku a se kterým máte pracovat abyste zachovali cenovou stabilitu ( tj. to co máte v kontraktech jako hlavní úkol) tak by možná nestál kurníček se 400m pozemku 20 mega kašpárci :o)

Mike