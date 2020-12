Rozbřesk: Česká inflace na ústupu. EU se dohodla na rozpočtu, Senát o daňové sekeře

Zatímco ECB dlouhodobě řeší problém, jak stimulovat inflaci, aby se vrátila k cílovým dvěma procentům (nebo aby alespoň nebyla záporná), ČNB je tohoto úkolu zcela ušetřena. Česká inflace se totiž dál nachází vysoko na cílem prognózy tuzemské centrální banky a jádrová dokonce daleko nad horní hranicí tolerančního pásma.

Poslední jmenovaná se dokonce drží čtrnáctiletém maximu. Včera zveřejněná listopadová inflace však opět naznačila, že doba relativně vysoké inflace se chýlí pomalu ke konci. Cílovaná meziroční inflace se posunula o dvě desetiny procentního bodu níže na 2,7 % a zaostala tak za aktuální prognózou ČNB. Hlavní zásluhu na tom měly potraviny, jejichž tempo zdražování v posledních měsících výrazně polevilo. Přitom ještě v první polovině roku byly právě rychle rostoucí ceny potravin hlavním inflačním faktorem v ČR. Dopad potravin na inflaci je už srovnatelný s bydlením, které „řídilo“ inflaci v předchozích letech, nicméně letos už díky zpomalení růstu cen energií i nájemného se jeho role stále zmenšuje. Nyní inflaci drží vysoko především alkohol a cigarety, do jejichž cen se letos promítlo výrazné zvýšení spotřebních daní.



Inflace zatím pozvolna klesá a dál klesat bude. Třeba už proto, že zafunguje vysoký srovnávací základ z úvodu předchozího roku, kdy ještě nebylo o covidu vidu ani slechu, nebo v důsledku utlumování dlouhodobých inflačních tlaků, ať už jde o nákladové nebo poptávkové. Prognóza ČNB sice říká, že se inflace vrátí k cílovým dvěma procentům nejdříve až ve třetím čtvrtletí (a to ještě jen na krátkou chvíli), avšak „překvapení“ v podobě rychlého ústupu už na začátku příštího roku není vůbec vyloučené. Dokonce je možné, že tu brzy můžeme mít inflaci začínající jedničkou. ČNB by pak mohla odložit svoje plány na rychlé zvyšování úrokových sazeb a spokojeně vyčkávat, až se situace po covidovém šoku začne vracet do „původních“ kolejí. Jak to nakonec dopadne rozhodnou ceníky firem, které se právě finalizují. Rychlost, s jakou bude inflace ustupovat se tak ukáže už v lednových číslech, která budou k dispozici na začátku února. Byť je to krátká doba, stát se toho může ještě hodně. Třeba to, že ekonomika – nejenom ta naše – projde dalším lockdownem.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se včera dál pohybovala v těsném pásmu v blízkosti hranice 26,30 EUR/CZK a ignorovala jak zhoršující se pandemická čísla z tuzemska, tak i výsledek zasedání ECB, která se bude ještě ve větší míře a po delší dobu snažit o podporu ekonomiky eurozóny a de facto „vytiskne“ navíc další půl bilión eur. Zatímco na devizovém trhu panoval relativní klid, na dluhopisovém dále rostou výnosy dlouhodobých bondů. Podporu tomuto trendu dodává projednávaný rozpočet se schodkem 320 mld., který ani nepočítá se zrušením superhrubé mzdy a navyšováním daňové slevy. Po včerejším jednání v senátu se změny daně z příjmu vracejí zpět do sněmovny, nicméně jen s dílčími úpravami, které zářez do rozpočtu zásadně nemění.



Zahraniční forex

Včerejší události vesměs podpořily býčí trend na eurodolaru. Za prvé, ECB nedokázala skrze svoji tiskovku efektivně verbálně zaintervenovat, za druhé americká data z trhu práce se nepříjemně zhoršují (viz týdenní statistiky z trhu práce) a za třetí, EU se dohodla na rozpočtu na příštích sedm let.



Poslední argument je samozřejmě velmi dobrou zprávou i pro středoevropské měny, neboť reálná konvergence regionálních ekonomik stojí částečně i na penězích z EU. Dosažený kompromis zdá se vyhovuje Polsku i Maďarsku a velkým zemím EU, jež chtěly svázat vyplácení transferů z rozpočtu unie s dodržováním principů právního státu.



Jediným mráčkem na obloze pro rizikovější měny v čele s librou jsou pak vyjednávání o brexitu, která zatím nevedou ke zdárnému konci a vše vypadá tak, že Londýn a Brusel budou chtít jednat do poslední minuty (možná až do 31. prosince).



Akcie

Včerejší obchodování v USA nebylo příliš výrazné a probíhalo za minimální volatility. Jednoznačně nejlépe se dařilo energetickému sektoru díky silnému růstu cen ropy (Exxon Mobil +2,7 %, Halliburton +2,8 %, Chevron 3,2 %, Occidental +9,9 %). Naopak nejslabším článkem dne byly telekomunikace (AT&T -2,5 %, Verizon -1,6 %). Poměrně výrazně rostl i technologický sektor (Apple +1,2 %, AMD +2 %, Netflix +1,5 %, Intel +0,4 %, Tesla +3,7 %). Společnost Airbnb včera zažila svůj veleúspěšný debut na burze. IPO cena byla 68 USD za akcii, ovšem po prvním obchodním dni akcie uzavřely na neuvěřitelných 144,71 USD za kus.