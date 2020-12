Víkendář: Až ve druhé polovině příštího roku poznáme reálnou situaci v ekonomice

Je otázkou, jestli centrální banky ještě mohou mnoho nabídnout. Sazby snížily k nule, nakupují aktiva, podporují dluhopisové trhy a je otázkou, co ještě mohou dělat. Pozornost se tak obrací k fiskální politice. Pro Bloomberg markets to uvedl Raghuram Rajan, bývalý guvernér Reserve Bank of India, který nyní působí na University of Chicago Booth School of Business. Fiskální politika podle něj reaguje na to, že pandemie trvá déle, než se čekalo. Jaký je jeho výhled pro globální ekonomiku?

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Ekonom míní, že na konci příštího roku by se vyspělé země měly většinou dostat na úrovně ekonomické aktivity běžné před pandemií. Zejména pro rozvíjející se země ale bude problém dostat se na předchozí trend, výjimkou je samozřejmě Čína. Na otázku týkající se dlouhodobých šrámů na globální ekonomice pak Rajan odpověděl, že ty je nyní těžko posuzovat kvůli objemu monetární stimulace. K tomu existují různá dluhová moratoria a úlevy. S takovým množstvím různé pomoci a podpory je tak těžké odhadnout, jaké škody byly na ekonomice skutečně napáchány.



Rajan odhaduje, že se vstupem do druhé poloviny příštího roku se teprve začne ukazovat, jaká je reálná situace v ekonomice, protože v té době bude pomoc slábnout. Už nyní je ale zřejmé, že škody budou znatelně vyšší v rozvíjejících se zemích, protože ty nebyly schopny poskytnout tak velkou pomoc menším firmám či domácnostem jako země vyspělé. Ve vyspělých zemích se pak bude opět projevovat efekt stárnutí populace a tedy pokles pracovní síly a některé další faktory, které hrály svou roli už před pandemií.



Proti sobě pak bude podle ekonoma v budoucnu působit automatizace, která může zvýšit produktivitu a podpořit ekonomický růst, a na straně druhé vyšší zadlužení, které bude růst tlumit. Určitou dobu pak zabere i odstraňování překážek volného obchodu, které byly vytvořeny v posledních letech. „Zabere to čas, bude třeba jednání,“ míní Rajan. Země, které vyčerpaly svou monetární i fiskální kapacitu, pak podle ekonoma budou muset maximálně zefektivnit proces firemních bankrotů, aby zajistily, že se nadměrné firemní dluhy nestanou překážkou dalšího rozvoje. K tomu mají možnost jít cestou reforem, které by do nich přilákaly kapitál a investice.



Čínská výjimka



Následující graf ukazuje letošní meziroční růsty čínských exportů a Rajan byl v této souvislosti tázán na to, jak by měla postupovat čínská centrální banka v době, kdy si čínská ekonomika vede tak odlišně od zbytku světa.



Zdroj: Youtube



Rajan na zmíněnou otázku odpověděl, že před pandemií byla Čína v situaci, kdy snahy o podporu ekonomické aktivity souvisely s návratem ke starému modelu, kdy byly tahounem ekonomiky zejména investice a exporty. Jenže tento model chce země zároveň opustit. Během pandemie také narostl objem dluhů. Rajan míní, že Čína včetně centrální banky PbOC by měla pokračovat v odklonu od starého růstového modelu, ale rozhodně by jej neměla uspěchat. „Postupoval bych pravděpodobně velmi umírněně,“ řekl ekonom.



Co by Rajan radil ohledně podpory ekonomického růstu a rozvoje v jeho rodné Indii? Tam podle něj nyní panuje euforie na akciovém trhu, protože převažuje názor, že „nejhorší je za námi“. Jenže i zde platí, co bylo řečeno dříve – teprve se zpožděním se ukáže, jak moc poškozen byl firemní sektor a domácnosti. Indie by tak měla být připravena na „léčbu těchto ran“ a vláda by se neměla nechat unést současnou euforií.



Zdroj: Bloomberg Markets