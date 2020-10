Fidelity: Inflační rébus a jak ho vyřešit

Inflace je opět horkým tématem. Od té doby, co zvýšení úrokových sazeb FEDu zastavilo v roce 1980 nekontrolovatelný růst cen, se inflace vyvíjela podle očekávání. I po finanční krizi byla utlumená, a to navzdory obavám ekonomů, že tehdejší experimentální programy kvantitativního uvolňování, které zaváděly vyspělé ekonomiky, budou vysoce inflační. Letos byly trendy, které po celá desetiletí tlumily inflaci, potlačeny silami způsobenými virem zaplavujícím celý svět. A nyní začíná debata o silách, které budou v příštích několika letech ovlivňovat růst cen. V sázce je mnoho, protože výnosy jsou již na samém dně, takže i slabá inflace by mohla víc ohrozit zisky a poslat ceny aktiv do vývrtky.



Argumenty pro inflaci



Inflace by se mohla vrátit na 2 procenta nebo na vyšší hodnoty rychleji, než si někteří myslí, a to díky nebývalé úrovni stimulů. FED od března téměř zdvojnásobil svoji rozvahu na více než 7 bilionů dolarů a tento příklad následovaly i další vyspělé ekonomiky. V reálné ekonomice by mělo skončit více těchto stimulů, než tomu bylo během finanční krize, protože banky jsou nyní v lepší formě pro půjčování, a současně se politici snaží zabránit zhoršení růstu nerovnosti, které vznikly růstem cen aktiv a současně stagnujícími mzdami v posledním desetiletí.



Zdá se, že vlády jsou připraveny převzít odpovědnost za oživení ekonomiky prostřednictvím fiskálních výdajů, protože je zřejmé, že měnová politika trpí poklesem mezních výnosů. Úsporný režim odstartoval.



Nejvýznamnější centrální banky také jasně uvedly, že po určitou dobu budou raději akceptovat inflaci vyšší, než je cíl, než aby dělaly preventivní kroky a udržovaly ji pod 2 procenty. I když je těžké přesně určit, co to přinese, dokud to nebude vyzkoušeno, dá se předpokládat, že centrální banky v budoucnu zvolí holubičí přístup.



A konečně vakcína Covid-19 by mohla být, pokud dorazí dříve, než se očekávalo, divokou inflační kartou, která by mohla otřást poptávkou a posunout ji nahoru ještě, než bude šance obnovit kapacity zničené pandemií.



Argumenty pro dezinflaci



Na druhou stranu je snadné pochopit, proč mnozí věří, že inflace by zatím mohla zůstat utlumená. Pandemie některá odvětví úplně zastavila. Miliony lidí přišly o práci a mnoho dalších postihne stejný osud, pokud nebude vládní podpora štědrá nebo bude úplně zastavena.



Jednou z nejviditelnějších dezinflačních sil v práci je značná mezera v produkci po celém světě, což znamená značnou volnou kapacitu v globální ekonomice. Příliš velkou na to, aby mohly podniky přenášet zvýšení cen na zákazníky, aniž by se oslabila poptávka.



Je nepravděpodobné, že by se poptávka za určitou dobu zotavila na předpandemickou úroveň ve všech sektorech. V USA se zhroutila očekávání ohledně příjmů, dluhy na kreditních kartách se zmenšují a míra úspor zůstává vysoká. Mezitím trh s realitami, který tvoří významnou část inflace, vykazuje v USA i jinde po celém světě oslabení. Ačkoliv negativní šok u cen ropy dál drží ceny dole, i když pandemie polevila, poptávka po ropě může zůstat utlumená po delší dobu, což udrží ceny nižší.



A konečně existují sekulární dezinflační trendy. Stárnoucí populace více šetří a méně riskuje. Automatizace eliminuje množství úkolů. Japonsko slouží jako varování. Během několika posledních dekád podnikaly západní vlády mnoho kroků, které nedávno znovu použily, aby pomohly bojovat proti důsledkům pandemie. Inflace nenásledovala.



Buďte připraveni, bez ohledu na to, která strana vyhraje



Ať jste na kterékoli straně diskuse o inflaci, současný status quo je dezinflace, což znamená, že i mírný růst inflace by mohl destabilizovat trhy s cennými papíry. Je tedy třeba být připravený vypořádat se s inflací, pokud nastane.



Jednou z možností jsou státní dluhopisy s ochranou proti inflaci a vysokým výnosem oproti cenným papírům s investičním stupněm. Dluhopisy s nižším ratingem mají lepší výkon v inflačním prostředí, zejména pokud je to provázeno ekonomickým růstem. U akcií by měly vynikat společnosti s vyšším vlivem na ceny v případě trhů, které mají překážky na vstupu. Stejně je tomu u odvětví a společností, na které mají vliv ceny komodit. A konečně, když se zvýší inflační očekávání a skutečné výnosy poklesnou, vede si často dobře zlato.



Dezinflace tu dnes je. Obrovské stimuly zavedené v reakci na krizi Covid-19 a nový přístup centrálních bank by však mohly vrátit zpět inflaci. Otázkou pro investory je, kdy a do jaké míry.