Prodejci oděvů Zara a H&M se dál potýkají s poklesem tržeb

Prodejcům oděvů Inditex a kvůli šíření nového koronaviru dál klesají tržby. Pokles byl v uplynulých měsících sice mírnější než na jaře, s nástupem další vlny epidemie se ale situace opět zhoršuje. Firmy dnes uvedly, že částečnou kompenzací je růst on-line prodeje, který za pandemie zrychluje. Inditex, který vlastní obchody Zara, je podle obratu největším maloobchodním prodejcem oděvů na světě, druhým největším.

Inditexu v tříměsíčním období do konce října klesly tržby o 14 procent na 6,05 miliardy eur (159,5 miliardy Kč), což ale znamená zlepšení proti předchozím třem měsícům, kdy pokles činil 31 procent. Výrazné dopady pocítily kamenné obchody, na které dolehla uzávěra velké části ekonomiky, jak ji nařídily vlády mnoha zemí. To se znovu projevilo v listopadu.



Inditex vlastní vedle obchodů Zara také značky jako Bershka či Massimo Dutti. Firma dnes uvedla, že i když 21 procent jejich obchodů bylo v listopadu zavřeno, většina z nich v prvním prosincovém týdnu otevřela. V současné době jich je zavřených osm procent a dalších deset procent o víkendech. Velká část obchodů ale dál funguje ve značně omezeném režimu, upozornil Inditex.



Za uplynulé čtvrtletí má Inditex čistý zisk 866 milionů eur (22,8 miliardy Kč), což je v souladu se zlepšením situace ve druhém čtvrtletí. V meziročním srovnání je ale zisk nižší o 26 procent. Tržby z on-line prodeje firma ve třetím čtvrtletí zvýšila meziročně o 76 procent, uvedla agentura Reuters.



Tržby z prodeje oděvů v Evropě byly v říjnu stále ještě 9,5 procenta pod úrovní předkrizového období, uvádí statistický úřad Eurostat. Inditex a letos kvůli nařízeným restriktivním opatřením oznámily také své první čtvrtletní ztráty.



Společnost dnes uvedla, že ve čtvrtém finančním čtvrtletí, což je do konce listopadu, jí tržby v místních měnách klesly o deset procent na 52,5 miliardy švédských korun (135,7 miliardy Kč). Zotavení, které začalo už ve druhém čtvrtletí, pokračovalo i ve čtvrtletí následujícím, od konce října je ale situace opět horší.



"Mezi 22. říjnem a 30. listopadem tržby klesly o 22 procent ve srovnání s odpovídajícím obdobím loni. V důsledku druhé vlny pandemie se zotavení změnilo v nový útlum," uvedl švédský podnik.



"Před nejnovější vlnou uzávěr vykazovaly tržby v solidní odolnost, teď už na ně ale mohou dopadat další restriktivní opatření, která se vztahují na obchody, jako je to v Německu, což je pro největší trh," poznamenal analytik finančního ústavu RBC Richard Chamberlain. Analytici v bankovním ústavu ale výsledky považují za povzbudivé a čekají, že se vrátí na cestu změn, kterou začala před pandemií.