Rozbřesk: ČNB míní, koronavirus mění a brexit se dál komplikuje

Bankovní rada na svém posledním letošním zasedání ponechala úrokové sazby beze změny. Nebylo to vlastně žádné překvapení a mnohem více se očekávalo, jaký komentář bude poslední zasedání následovat. Jak se zdá, ČNB byla poměrně překvapena pozitivním vývojem ekonomiky ve třetím kvartále, ať už šlo o rychlý růst HDP, nižší než očekávanou nezaměstnanost nebo opětovné zrychlení mezd. Zároveň si však všimla zastaveného růstu spotřeby vlády a rychlého propadu soukromých investic.

Právě poslední jmenovaný ukazatel je podle našeho názoru velmi důležitým signálem o vývoji podnikatelského sektoru, který rozhodně není krátkodobý. Potvrzuje totiž investiční škrty, které nemusejí být jen krátkodobým řešením cash-flow po lockdownu, ale spíše odrážejí očekávání slabší poptávky v delším čase. Ostatně sama ČNB nepředpokládá, že se ekonomika z letošního propadu rychle vzpamatuje. Na předkrizovou úroveň se totiž podle centrální banky nedostane ani do konce roku 2022.

Celkový vývoj se nicméně podle ČNB neodchyluje od stávající prognózy. Jen připomínáme, že tato prognóza pro rok 2021 předpokládá trojí zvýšení repo sazby, s nímž by centrální banka měla začít už ve druhém kvartále. Zároveň však bankovní rada konstatuje, že se začíná naplňovat riziko uvolněnější fiskální politiky, což je mimochodem jeden ze dvou alternativních scénářů, který předpokládá velmi rychlé zvyšování sazeb už od začátku nového roku. Naproti tomu riziko pandemického alternativního scénáře, který s rychlým růstem sazeb vůbec nepočítá, se podle bankovní rady zatím nezhmotňuje. Poselství, které si z toho lze vzít je, že ČNB se stále kloní ke zvyšování sazeb, byť možná ne tak rychlému, jak říká základní scénář, nicméně explicitní slova už tentokrát nezazněla.



Při pohledu na vývoj pandemie v tuzemsku i v našem blízkém okolí není možná až takový optimismus, jaký prezentuje ČNB, příliš reálný. Právě dnes začíná třetí částečný lockdown, který znovu ochromí část služeb. Když k tomu připočteme nepříliš povzbudivé zprávy z průmyslu, na který všichni stále sázíme, tak to se zvyšováním sazeb nemusí být až tak horké. Včera zveřejněná čísla o pokračujícím útlumu evropské poptávky po autech nebo o dvacetiprocentním propadu tuzemského automobilového průmyslu v listopadu o výborné kondici rozhodně nenapovídají. I proto nemáme zatím důvod měnit náš výhled na úrokové sazby.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se včera pohybovala blízko hranice 26,20 EUR/CZK, nicméně už odpoledne zamířila k silnějším úrovním. Rozhodnutí ČNB ponechat sazby beze změny trhy nepřekvapilo, stejně jako slova o zvýšených rizicích a nejistotách. Mnohem zajímavější bylo, že ČNB vlastně aktuální vývoj kurzu nijak nekomentovala, ani jej přímo nezařadila mezi protiinflační rizika, byť je koruna aktuálně o 4 % silnější, než předpokládala prognóza, respektive v kvartálním průměru je vůči euru o 50 haléřů níž. Když k tomu připočteme slova guvernéra o naplňování fiskálního scénáře a nadějné hodnocení ekonomického vývoje na prahu třetího lockdownu, tak je vidět, že ambice brzy zvyšovat sazby ČNB zatím ještě nevzdala.



Zahraniční forex

Zatímco eurodolar relativně v klidu kotví nad hranicí 1,22, aktivnější obchodování je opět na britské libře, která těžce nese zprávy z Londýna a Bruselu o tom, že obě strany jsou stále daleko od brexitové dohody. Do konce roku přitom zbývá jen pár dní a do hry vstupují i takové faktory jako pozitivní test prezidenta Macrona na COVID (byl nedávno na summitu EU a zasedání OECD). Jestli brzy nepřijde další ujišťující komentář ze strany brexitových vyjednavačů, že dohoda je na cestě, tak britská měna může v příštích dnech opět hodně ztratit.



Akcie

Na poměry posledních dní a týdnů se jevilo včerejší obchodování v USA jako velmi poklidné. Hlavní indexy si připsaly přibližně půlprocentní růsty bez výraznější denní volatility. Nejlépe se včera dařilo zdravotnímu sektoru (Pfizer +0,5 %, Novavax +9 %, Moderna +5,1 %). Naopak nejslabšími články dne byly energetické tituly (Chevron -0,3 %, Exxon Mobil -0,5 %) a telekomunikace (AT&T -2,2 %). V případě technologií jsme byli svědky smíšeného vývoje (Alphabet -0,9 %, Netflix +1,5 %, Apple +0,7 %, Intel -0,9 %). Za zmínku stál další růst společnosti Tesla (+5,3 %) poté, co obdržela lepší rating od S&P.