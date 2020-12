Rozbřesk: Fronty před eurotunelem - trénink na 1.1.2021?

Boris Johnson, zdá se, neprožije nejklidnější vánoční svátky. Libra dnes ztrácí přes 1 % kvůli tomu, že nový kmen koronaviru uzavřel dopravu mezi Británií a deseti dalšími evropskými zeměmi. Současně je jasné, že v průběhu víkendu nedošlo k žádnému průlomu v jednáních mezi EU a Británií. Trhy tak mají strach, že za necelé dva týdny jednoduše spadnou vzájemné vztahy do neprobádaných vod obchodu pod taktovkou WTO.



Poté, co v sobotu Boris Johnson představil nová tvrdá opatření, proti výrazně infekčnějšímu novému kmenu koronaviru, jako by se pozornost od jednání o obchodních vztazích mezi EU a Británií přesunula zpět k pandemii. V otázce rybolovu a kontroly dodržování pravidel hospodářské soutěže podle obou stran došlo k mizivému pokroku. A pod tlakem kvůli tomu není jen libra, ale i euro na frontě s dolarem…



Dolaru navíc viditelně přes víkend pomohl průlom v jednáních o fiskálním balíku. V republikány ovládaném senátu se podařilo najít kompromis na balíku v celkovém objemu 900 miliard dolarů – půjde tak o druhou největší fiskální injekci v dějinách USA. Dohodu se podařilo dotáhnout do úspěšného konce za pět minut dvanáct, před eventuálním uzavřením vládních úřadů. Zásadní součástí balíku (necelých 300 miliard) je podpůrný program na podporu malých a středních podniků.



Do tohoto týdne tak euro vstoupí v defenzivě a s ním pravděpodobně i středoevropské měny včetně koruny. Zásadní pozornost budou nadále přitahovat jednání mezi EU a Velkou Británií.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se dostává do lehké defenzivy s tím, jak se zhoršují vyhlídky na dohodu mezi EU a Británií a Evropa prochází vlnou uzavírání hranic s Británií již nyní kvůli novému kmenu koronaviru. Lehce pozitivní dopad zasedání ČNB tak z českého trhu rychle vyvanul.



Zahraniční forex

Ačkoli americký Kongres se dohodl na dalším balíku, jenž má podpořit ekonomiku a averze k riziku by tak měla klesat, tak se děje přesný opak. Mohou za to jednání o brexitu, která stále nejsou dotažená do konce. V důsledku toho nejen libra, ale i euro (vůči dolaru) ztrácejí. Je přitom dost možné, že jednání budou pokračovat až do Silvestra, což může libru trápit stejně jako fakt, že v jižním Skotsku se objevil nový agresivnější mutant koronaviru. V reakci na to Belgie, Nizozemí a Itálie uzavřely leteckou dopravu z Velké Británie.



Ve střední Evropě v pátek večer prudce oslabil polský zlotý. Podle agenturních zpráv údajně vůči měně intervenovala centrální banka. Pokud by to byla pravda, tak by to byl ze strany NBP velmi nezvyklý a unikátní krok. Na druhou stranu NBP se ve svých komentářích zmiňovala, že silný zlotý ekonomice nesvědčí.



Ropa a zlato

Ropa WTI v pátek zpevnila o více jak procento na úroveň 49 USD za barel, a naopak u zlata jsme mohli spatřit lehký propad o 0,3 % na 1880 USD za unci.