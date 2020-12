Vánoční burzovní kalendář: Jak se bude obchodovat během svátků?

Vánoční svátky výrazně zamíchají otevíracími hodinami světových akciových trhů. Patria.cz přináší svým uživatelům v rámci kompletního zpravodajského servisu přehled o tom, které dny jsou na kterých světových akciových trzích obchodní, či které burzy zůstanou naopak zavřené.

Makléři Patria Finance budou pro své klienty k dispozici běžně do středy 23. prosince, ve čtvrtek 24. prosince pak do 19:00 hodin. V pátek 25. prosince k dispozici nebudou.

Obchodování se na pražské burze a většině evropských trhů znovu rozběhne v pondělí 28. prosince, kdy budou naši makléři k dispozici v běžném režimu, a to až do čtvrtka 31. prosince. Na Silvestra pražská burza neobchoduje (červeně v tabulce, uzavřena Xetra), je ale pracovní den, tudíž je vypořádací den CD CP (viz kalendář zde). V pátek 1. ledna 2021 jsou domácí trh i světové trhy uzavřeny a makléři Patria Finance dostupní nebudou.

Kalendář obchodních dní na velkých světových trzích a v ČR (zvětší se po rozkliknutí):





Tým Patria.cz Vám přeje krásné Vánoce!