Investor Ken Griffin pro Bloomberg o školství, Miami a Trumpových clech

Taneční sál luxusního hotelu, generátor a tisíce serverů fondu Citadel investora Kena Griffina daly vzniknout novému fenoménu známému jako „Wall Street South“. V rozhovoru pro agenturu Bloomberg známý investor vysvětluje, proč se přesunul na Floridu, jaký názor má na americké univerzity a co se povedlo Trumpovi.

Během pandemie Covid-19 se americký investor Ken Griffin rozhodl přestěhovat velkou část svých aktivit do floridského Miami. Základnou se klíčovým osobám jeho miliardového fondu Citadel stal během pandemie hotel Four Seasons, kde doslova vytvořili neproniknutelnou bublinu. „Ti, co s námi přišli do resortu nemohli měsíce opustit objekt,“ uvedl Griffin v rozhovoru pro Bloomberg a dodal, že si museli zajistit generátor, aby dokázali pokrýt spotřebu elektřiny.

Miami si Griffin jako nové centrum svých aktivit nevybral náhodou. Podle něj se jedná o jedno z nejperspektivnějších měst na světě. „Je hezké být ve městě, kde mají lidé pozitivní vyhlídky na budoucnost,“ řekl investor. Citadel však i nadále působí v New Yorku a Londýně.

Na problematiku vysoké ceny bydlení, raketově rostoucích nájmů a nedostatek škol v Miami nahlíží Griffin pozitivně. „Ve své podstatě to jsou problémy, které vlastně chcete,“ řekl a dodal, že alternativu představuje pouze stagnace a snižování prosperity. Podle Griffina stát do infrastruktury investuje a výše zmíněné problémy řeší.

Sám Griffin je velký podporovatel školství. „Americké univerzity jsou historicky světovou jedničkou a národním bohatstvím, které musíme rozvíjet a bránit,“ uvedl investor. Kontroverze z nedávné doby sice nastolily otázky ohledně role amerických vysokých škol, nicméně podle Griffina nelze pochybovat o tom, že se jedná o motor amerického úspěchu.

Přesto uznává, že některé známé univerzity v posledních letech trochu ztratily směr. Jako příklad dává vzestup woke kultury, odklon od tradičních hodnot, antisemitismus a „cancle culture“ na Harvardské univerzitě, kterou sám v minulosti navštěvoval. „Doufám, že se univerzity opět začnou zabývat tím, jak vychovat další generaci lídrů a lidí, kteří budou přínosem pro společnost,“ uvedl a dodal že považuje potlačení některých kulturních trendů za úspěch administrativy Donalda Trumpa. „To, co se dělo na Harvardu bylo součástí širšího kulturního vývoje ve Spojených státech,“ řekl Griffin.

Podle investora se administrativa Donalda Trumpa snaží pokrýt co nejvíce témat za co nejkratší dobu. „Chtějí splnit velké množství slibů v krátkém čase,“ tvrdí Griffin. Jako další úspěch nové vlády pak označuje zvýšení bezpečnosti na hranici s Mexikem. Na hodnocení ekonomických témat je pak podle Griffina příliš brzy.

V rozhovoru nicméně vyjádřil přání, aby politici využili na zlepšení ekonomické situace a řešení rozpočtových schodků jiné nástroje než cla, jenž označil za formu regresivního zdanění. Griffin dále upozornil, že jakákoliv snaha o návrat výroby zpět do USA bude mít v konečném důsledku inflační charakter. „Co mě na tom frustruje, je to, že jedním z důvodů, proč Trump vyhrál volby, bylo to, že Američané už měli inflace dost,“ zdůraznil investor.

Občané podle něj nechtějí sledovat, jak se zhoršuje jejich kvalita života kvůli rostoucím cenám zboží a služeb. Prezident by měl uvažovat o tom, jak uchránit životní úroveň Američanů na delším časovém horizontu.

Investorům pak za současné situace radí, aby diverzifikovali svá portfolia. Noví investoři by si zároveň podle něj neměli myslet, že budou porážet profesionály. „Investoři na začátku nemyslí na to, že jsou tisíce lidí, kteří se investováním živí na plný úvazek,“ uvedl Griffin a dodal, že drobní investoři by pravděpodobně měli svěřit významnou část svého portfolia do rukou profesionálů.

Zdroj: Bloomberg