Jednání EU s Británií jsou podle Barniera v kritickém bodu

Jednání o budoucích vztazích Evropské unie a Británie dospěla do kritického bodu, nadále ale přetrvávají hluboké rozpory v otázce rybolovu. Řekl to dnes hlavní vyjednavač evropské sedmadvacítky Michel Barnier, informovala agentura Reuters. Podle irského premiéra Micheála Martina je nyní vyšší pravděpodobnost, že se dohodu nakonec uzavřít podaří, než že žádná dohoda z jednání nevzejde.



"Jsme opravdu v kritickém bodu. Snažíme se jednání naposledy postrčit," řekl Barnier před schůzkou se zástupci členských zemí EU. Rozpory přetrvávají podle agentury Reuters především v otázce rybolovných práv. Unijní diplomat obeznámený se stavem jednání dnes ale agentuře řekl, že poslední britský návrh řešení je "naprosto nepřijatelný".



Irský premiér Martin dnes prohlásil, že podle něj je nyní více pravděpodobné, že se Británie s EU nakonec dohodne, než že se k žádné dohodě dospět nepodaří. Podle něj je ale možné, že se jednání protáhnou a budou pokračovat i po 25. prosinci.



Politický redaktor britské televizní stanice ITV Robert Peston uvedl, že podle jeho zdrojů už není naděje, že by se Británie s EU dohodly do Vánoc. Stále je prý ale možné uzavřít dohodu o budoucích vztazích v takovém termínu, aby ji britský parlament mohl schválit do konce roku.



Británie na konci letošního ledna opustila Evropskou unii a do konce roku trvá takzvané přechodné období. Jaké bude mít vztahy s evropskou sedmadvacítkou po 31. prosinci, záleží na tom, zda se podaří dojednat budoucí podobu vzájemných vztahů v řadě oblastí. Klíčová je především dohoda obchodní. Pokud se Londýn s Bruselem na budoucích pravidlech vzájemného obchodu neshodnou, bude se od 1. ledna 2021 pohyb zboží a služeb přes Lamanšský průliv řídit pravidly Světové obchodní organizace (WTO), se všemi cly a komplikacemi, které to přináší.