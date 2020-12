CzechTrade: Než si obchod s Británií najde cestu, budou zmatky

Přesné fungování obchodu s Británií od ledna si podle Jiřího Raka ze zahraničních kanceláří agentury CzechTrade pro Velkou Británii a Irsko nikdo nedokáže představit. Je ovšem nutné se připravit na několik týdnů zmatků a komplikací, než si obchod najde svou obvyklou cestu, řekl. Pro české firmy, které budou připravené a ochotné překonat nástrahy, může odchod Británie z jednotného trhu přinést zvýšený zájem o jejich produkty a nové exportní příležitosti. Rak to dnes řekl ČTK.



Británie z unie vystoupila na konci letošního ledna. Do konce roku trvá přechodné období, kdy je nutné doladit všechny zbývající otázky, zejména obchodní vztahy. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes řekla, že stále existuje cesta k nalezení dohody o budoucích vztazích mezi EU a Británií. Jednání se podle ní pohnula kupředu, pro jejich osud bude rozhodujících několik příštích dní. Podle mluvčího britského premiéra Borise Johnsona je ale přes jistý pokrok stále nejpravděpodobnějším vyústěním rozchod bez dohody.



"Všichni až do poslední chvíle věří, že se podaří uzavřít alespoň provizorní dohodu," uvedl Rak. V opačném případě začne Británie od 1. ledna uplatňovat na dovážené zboží cla podle sazebníku platného pro země, se kterými nemá uzavřenou obchodní dohodu, anebo které nepatří mezi rozvojové státy. "K clům se dále mohou přidat i netarifní obchodní překážky a problémy s označením zboží a uznáváním certifikací pro některé druhy výrobků. To vše zhorší konkurenceschopnost evropských firem na britském trhu proti místním výrobcům i ostatním exportérům," upozornil Rak.



Po Novém roce se podle místopředsedy Asociace exportérů Otty Daňka dá předpokládat snížení exportu a prodloužení doby související s přechodem přes hranice dopravních prostředků do Británie.



Rak ale vidí v odchodu Británie z jednotného trhu i šanci pro české firmy. Stávající dodavatelské vztahy budou podle něj v mnoha případech revidovány a ČR by mohla těžit ze své pověsti kvalitního, avšak stále cenově dostupného dodavatele, uvedl.



ČR do Británie podle Daňka ročně vyváží zboží v hodnotě 200 miliard korun, pro letošní rok to odhaduje na 207 miliard korun. Stroje a dopravní prostředky tvoří 69 procent vývozních komodit. V objemu exportu se s v posledních pěti letech Británie s Francií střídá v žebříčku na čtvrtém a pátém místě.



V importu je Británie podle Daňka na začátku druhé desítky žebříčku, hodnota dováženého zboží se v posledních dvou letech pohybovala kolem 80 až 90 miliard korun. Stroje a dopravní prostředky i v tomto případě dominovaly s 39 procenty, čtvrtinu dovozu tvořily chemikálie a 15 procent tržní výrobky.



"Velmi významné jsou ještě další dva faktory v našem zahraničním obchodu, a to bilance, která se pohybuje mezi 125 až 130 miliardami korun a v žebříčku jí patří třetí pozice a málo známá skutečnost, že náš export tam dosahuje průměrné ceny 196 Kč/kg a je bezkonkurenčně nejvyšší z TOP 20 našich největších exportních teritorií. Jen pro srovnání uvedu, že v Německu dosahujeme průměrnou cenu 60 Kč/kg," dodal Daněk.



Pokud se EU do konce roku nedomluví s Británií na uspořádání obchodních vztahů, zkomplikují od ledna vzájemný obchod cla a kvóty. To bude podle ekonomů další rána pro hospodářství stižené koronavirovou krizí.