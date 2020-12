Rozbřesk: Injekce versus infekce

Čas vánoční na televizní obrazovce zpravidla vyplňují pohádky, koledy a výjezdy hasičů k hořícím stromkům. V roce čínského netopýra to však bylo jinak. Vánočnímu dění, a to dokonce i v reklamních časech, dominovala vakcína proti COVIDu-19. Jak by také ne, neboť ve vakcíně se odráží naděje, že naše životy se vrátí již relativně brzy k normálu.



Rychlý návrat k normálu pak především znamená rychlou a úspěšnou distribuci vakcíny. A zde alespoň některé země zaznamenávají raketový progres. Platí to především pro Spojené státy, kde podle agentury Bloomberg již od 14. prosince prošlo očkováním 1,94 milionu lidí. Přírůstky rozdaných injekcí, tak v této největší ekonomice světa začínají být pomalu ale jistě vyšší než přírůstky nově nakažených, což je skvělá zpráva. USA tak co do počtu očkovaných již překonaly Čínu, a to přesto, že zde se s očkováním začalo dříve (avšak s jinou vakcínou).



Samozřejmě, že výše uvedené počty očkovaných jsou zatím relativně malé v poměru k populaci neboli jsme opravdu několik kvartálů vzdáleni od získání hromadné imunity. Přesto, optimismus je na místě, neboť pokud bude vakcína skutečně tak efektivní, jak se dosud deklaruje (90-95 %), tak bude stačit, aby byla očkována relativně malá část populace, k níž patří zdravotníci a lidé v důchodovém věku, a smrtnost v souvislosti s COVIDem-19 dramaticky poklesne.

Je to pochopitelně dáno tím, že riziko úmrtí v případě nákazy COVIDu-19 je výrazně pozitivně vychýleno s přibývajícím věkem. Zatímco do 65 let je pravděpodobnost úmrtí relativně malá, tak po jejím překročení dramaticky akceleruje (a to dokonce i ve srovnání s ostatními chorobami). Američané (a jistě nejen oni) jsou si tohoto fenoménu velmi dobře vědomi, a proto připravili velmi přesný plán koho a kdy očkovat. V první vlně tak dostávají vakcínu zdravotníci v první linii a nejohroženější starší lidé (především ti dlouhodobě umístění v domovech důchodců a ti nad 75 let).



Pro finanční trhy je úspěšná distribuce vakcíny v tuto chvíli pochopitelně další dobrou zprávou, která by měla podpořit příběh rychlého oživení v roce 2021. Ten je sice již do značné míry zabudován v cenách, avšak pokud se očkovací vlna ponese napříč vyspělými zeměmi opravdu rychle, tak z tohoto optimistického příběhu bude možné pro celou plejádu rizikových aktiv vymačkat ještě více.



TRHY

CZK a dluhopisy

Kauza brexit je s uzavřením dohody mezi EU a Velkou Británií definitivně pryč, a tak si i koruna mohla oddychnout, že jí na konci roku nehrozí nějaké nemilé překvapení. Do konce roku tudíž očekávejme vánoční obchodování s minimálními pohyby a likviditou.



Zahraniční forex

Vlády v Londýně a Bruselu byly nakonec schopny ještě před Vánocemi uzavřít dohodu o vzájemných budoucích vztazích, která definitivně uzavírá kauzu brexit. Dohodu sice musí ještě potvrdit jednotlivé členské země unie a europarlament, ale britská libra si mohla definitivně oddychnout, že obchodní vztahy mezi Velkou Británii a EU nebudou viset ve vzduchoprázdnu. Nepřímo je to samozřejmě i dobrá zpráva pro euro, neboť eurozóna se může soustředit i na jiné věci, než je brexit.