Ant Group: Z investiční tutovky noční můrou

Před dvěma měsíci očekávali globální investoři, včetně Warburg Pincus, Carlyle, Temasek a GIC, start největší veřejné nabídky na světě. Nyní jsou výnosy ze stovek milionů dolarů, které do Ant Group investovali, v ohrožení. V neděli Čína nařídila, aby tato skupina znovu posoudila svůj fintech byznys (od správy majetku až po spotřebitelské úvěry a pojištění) a vrátila se ke svým kořenům jako platební služba.

Ačkoli toto prohlášení centrální banky neobsahuje konkrétní údaje, představuje vážnou hrozbu pro růst a nejlukrativnější divize tohoto online impéria miliardáře Jacka Ma. Regulatorní orgány zatím nežádají rozpad firmy, přesto ale zdůraznily, že je důležité, aby skupina Ant „pochopila nutnost revize svého podnikání“ a chce, aby co nejdříve přednesla plán a časový harmonogram.

Úřady také kritizovaly Ant za podprůměrné řízení společnosti, pohrdání regulačními požadavky a zapojení se do regulatorní arbitráže. Centrální banka uvedla, že Ant využila své dominance k vyloučení soupeřů, čímž poškodila zájmy stovek milionů svých spotřebitelů. Také musí založit samostatnou finanční holdingovou společnost, aby dodržovala pravidla a zajistila, že má dostatek kapitálu, dodaly regulační orgány.

Ant v reakci na to uvedla, že zřídí speciální tým, aby požadavky regulačních orgánů splnila a také slíbila, že nezvýší ceny pro spotřebitele ani finanční partnery, a zároveň navýší kontrolu rizik. Zde jsou některé scénáře investorů a analytiků, jak by to mohlo dopadnout:

Mírný scénář

Optimisté tvrdí, že regulační orgány pouze prosazují své právo dohlížet na čínský finanční sektor a vysílají varování internetovým společnostem bez úmyslů drastických změn.

Peking by se mohl pokusit udělat z Ant miliardáře Jacka Ma exemplární případ pro fintech. Předchozí podobná opatření zasadila společnostem krátkodobé šrámy bez větších škod. Například gigant sociálních médií Tencent Holdings se v roce 2018 stal prominentním terčem kampaně v boji proti závislosti na hrách u dětí. Přestože jeho akcie dostaly zásah, nakonec se vyšvihly na historická maxima.

Také Ant znovu získala důvěru investorů po krátkodobých výprodejích způsobených obviněními úřadů z nespravedlivého ždímání obchodníků či zavírání očí před padělky na své platformě.

"Nemyslím si, že regulační orgány přemýšlejí nad rozbitím Ant, protože žádná fintech společnost v Číně nemá monopolní postavení," řekl Čang Kchaj, analytik společnosti pro výzkum trhu Analysys. "Zákon se nezaměřuje pouze na Ant, ale také na varování pro ostatní čínské fintech společnosti.“

Někteří to vidí jako příležitost pro Ant. Průmysl jako celek čelí přísnějšímu dohledu a Ant má jako lídr v oboru více zdrojů na zvládnutí těchto výzev, uvedl Čang.

Špatný scénář

Horším výsledkem by bylo, kdyby regulační orgány přistoupily k rozdělení skupiny Ant. To by zkomplikovalo strukturu akcionářů a poškodilo nejrychleji rostoucí divize této společnosti.

Ant měla před pozastavením své počáteční veřejné nabídky hodnotu 315 miliard dolarů a získala investice od největších světových fondů. Mezi nimi byly Warburg Pincus, Carlyle Group, Silver Lake Management, Temasek Holdings a GIC. Rozpadem by byla návratnosti jejich investic nejistá a IPO, které mělo proběhnout v listopadu, je nyní odsunuto do vzdálené budoucnosti.

Vláda by mohla požádat Ant, aby odložila své lukrativnější operace v oblasti správy majetku, úvěrech a pojišťovnictví a přenesla je do finanční holdingové společnosti, která bude čelit přísnější kontrole. "Nastupující realitou je, že čínské regulační orgány přijímají podobné regulace vůči bankám a hráčům fintechu," řekl Michael Norris, výzkumný a strategický manažer v šanghajské AgencyChina.

Platební byznys Ant za jeden rok vyřídil 17 bilionů transakcí, ale online platby byly do značné míry ztrátové. Dva největší operátoři mobilních plateb, Ant a Tencent, své divize silně dotovali a snažili se tak získat uživatele. Aby vydělali peníze, využili platební služby ke křížovému prodeji produktů, včetně správy majetku a úvěrů.

"Růstový potenciál Ant bude omezen, až se opět zaměření jen na své platební služby," uvedl Čchen Šu-ťin, vedoucí čínského finančního výzkumu společnosti Jefferies Financial Group v Hongkongu. "Na pevnině je odvětví online plateb nasyceno a podíl Ant na trhu téměř dosáhl svého limitu.“

Noční můra

Nejhorším scénářem by bylo, kdyby se Ant vzdala svého podnikání v oblasti správy peněz, úvěrů a pojišťovnictví a zastavila svou činnost v divizích, které obsluhují půl miliardy lidí. Její podnikání v oblasti správy majetku, které zahrnuje platformu Yu’ebao, která prodává podílové fondy a fondy peněžního trhu, tvořilo 15 % příjmů. Credit tech, který zahrnuje divize Ant Huabei a Jiebei, byla největším hnacím motorem skupiny a v prvních šesti měsících letošního roku přispívala 39 %. Poskytl půjčky asi 500 milionům lidí.

Tento scénář podporuje myšlenka, že čínští vůdci jsou frustrovaní naparováním technologických miliardářů a chtějí jim dát poučení tím, že zlikvidují jejich podnikání - i když to znamená krátkodobý dopad pro ekonomiku a trhy.

Čínský soukromý sektor udržuje po desetiletí křehké vztahy s komunistickou stranou a za ústřední bod pro budoucnost národa byl uznán teprve nedávno. Mnoho komentátorů přisuzuje nedávný zákrok proti fintechu poznámkám, které Ma učinil na konferenci v říjnu, kdy označil pokusy o udržení kontroly nad touto rozvíjející se oblasti za krátkozraké a zastaralé.

Alibaba, Ant a Tencent měly v listopadu tržní kapitalizaci dohromady ve výši téměř 2 biliony dolarů, čímž překonaly státní monstra, jako Industrial & Commercial Bank of China - nejhodnotnější společnost v zemi.

Alibaba v pondělí uvedla, že navýší svůj zpětný odkup akcií na 10 miliard dolarů z 6 miliard dolarů. Vedení společnosti tento navýšený program schválilo a je tak platný po dobu dvou let do konce roku 2022. Od listopadu, kdy regulační orgány zastavily IPO společnosti Ant, se její tržní hodnota snížila o více než 200 miliard dolarů. Dnes v Hongkongu Alibaba klesla o 8 %.

"Komunistická strana je v Číně středobodem. Ovládá vše,“ řekl Alex Capri, výzkumný pracovník z Hinrich Foundation. "Není nic, co by čínská komunistická strana nekontrolovala, a cokoli, co by jakýmkoliv způsobem mohlo vybočovat z její oběžné dráhy, velmi rychle stáhne zpět," řekl a dodal, že „můžeme očekávat, že toho uvidíme více."

Zdroj: Bloomberg