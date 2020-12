EU a Čína dojednaly úvodní dohodu o investicích

Evropská unie a Čína dnes dojednaly úvodní dohodu o investicích, která usnadní investorům z obou regionů vzájemný přístup na trhy. Oznámila to předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Obě strany o dohodě jednaly téměř sedm let.



Nejméně další rok ale zřejmě potrvá, než dohoda vstoupí v platnost, upozornila agentura Reuters. I tak je ale uzavřená dohoda součástí nového vztahu s Čínou, kterou EU považuje jak za partnera, tak za svého velkého konkurenta.



Evropské firmy díky dohodě získají povolení působit v Číně v odvětvích, jako jsou elektromobily, soukromé nemocnice, reality, reklama, námořní doprava, telekomunikační cloudové služby, systém rezervací letenek a pozemní odbavení. Některé požadavky, že firmy musejí fungovat v rámci společného podniku s čínským partnerem, budou zrušeny.



Čína zakáže i nucený transfer technologií zahraničních firem. Slíbila také, že bude transparentnější u dotací a zakáže státním podnikům diskriminaci zahraničních investorů.



Vyjednávání o dohodě začalo v roce 2014, pak ale několik let vázlo. Brusel si stěžoval, že Čína neplní sliby ohledně omezování unijních investic na svém trhu. Peking dříve slíbil, že svou ekonomiku otevře. Čína má po Spojených státech druhou největší ekonomiku na světě.



Tento týden dohodu o investicích probrali v Bruselu zástupci unijních zemí, kteří proti ní nevznesli žádné zásadní námitky. Polsko navrhovalo, aby se dohoda konzultovala s administrativou nově zvoleného amerického prezidenta Joea Bidena, který do úřadu nastoupí v lednu. Ostatní země ale tento názor nesdílely.