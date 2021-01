Rozbřesk: Akcie lámou rekordy, vydrží jim “radost z vakcíny”?

Do nového roku vkládají trhy velká očekávání. Investoři na očkování a konec pandemie na straně jedné a na masivní měnové a rozpočtové stimuly na straně druhé. Jakoby stranou zůstávají zrychlující nové přírůstky nakažených, které se pravděpodobně ještě zakousnou do hospodářského růstu na začátku roku 2021.



Nehledě na to, globální akciové trhy na začátku roku atakovaly nová historická maxima – americké S&P 500 a Dow Jones i globální MSCI World index. Kromě sázek na blížící se konec pandemie v posledních týdnech bezesporu pomohla i dohoda o podobě brexitu a Trumpův podpis pod nový fiskální balík. S akciemi také postupně rostou sázky na návrat inflace – tedy především v USA. Očekávání desetileté inflace se vyšplhalo zpět nad 2 %, kde byla naposledy na konci roku 2018.



Optimistické sázky jsou však podmíněny relativně bezproblémovým nasazením vakcíny v USA a v Evropě a na jakékoliv negativní zprávy z “této fronty” mohou být riziková aktiva citlivá.



Stejně tak mohou trhům občasně kazit “radost” politická rizika. I když brexit je v tuto chvíli naštěstí do značné míry “mimo hru”, pozornost se v nejbližších dnech stočí do USA. Zítra začínají klíčové doplňovací senátní volby v Georgii. Pokud zvítězí v obou kláních demokraté, získají Senát a pravděpodobně nás čekají daleko výraznější fiskální stimuly, sázky na rychlejší inflaci a slabší dolar. V případě alespoň jednoho republikánského vítězství zůstane Senát v rukou republikánů a rozpočtová expanze zůstane umírněnější.



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna by na vlně globálního optimismu měla do nového roku vstoupit pozitivně a počítáme s pokusem o proražení bariér v okolí 26,15 EUR/CZK. Negativně se na koruně mohou podepisovat zhoršující se domácí pandemická čísla. Pokud však vydrží trhům orientace na “vakcínu”, nemusí se to na koruně nijak zásadně projevit.



Zahraniční forex

Zatímco v USA probíhá i nadále velmi rychle proces očkování, tak Evropa v něm pokulhává, a tak ji čeká prodloužený lockdown (Německo jej chce protáhnout až do konce ledna). Za této situace je s podivem, že euro má stále tendenci zpevňovat. Uvidíme, zdali tomu bude i po dnes zveřejněných indexech PMI, které by mohly být revidovány z předběžných úrovní směrem dolů.



S příchodem nového roku se uklidňuje situace na středoevropských devizových trzích. Forint i zlotý mapují ztráty, byť v případě polské měny je třeba mít na paměti hrozbu intervencí NBP. Pokles EUR/PLN pod 4,50 by mohl centrální banku vyprovokovat k další intervenci.