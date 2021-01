Tesla loni výrazně zvýšila odbyt, jen mírně zaostala za plánem

Americký výrobce elektromobilů loni zvýšil odbyt o 36 procent na 499.500 aut. Překonal tak odhady analytiků a jen mírně zaostal za plánem spoluzakladatele Elona Muska, který stanovil cíl půlmilionového odbytu. Kvůli koronaviru musela loni na jaře na několik týdnů přerušit provoz ve svém jediném montážním závodě v USA.



Tesla uvedla, že v období od října do prosince odbyt činil 180.570 vozů. Po prvních devíti měsících loňského roku ohlásila prodej 318.000 aut na celém světě, přičemž ve třetím čtvrtletí to bylo rekordních 139.300 kusů za tříměsíční období.



V prosinci rozeslal Musk zaměstnancům e-mail, v němž žádal o zintenzivnění výroby. Psal, že problémem je vyšší poptávka, než jakou je schopna uspokojit. Kalifornský závod ve Fremontu však v prosinci uvedl, že linky pro montáž modelů S a X se od 24. prosince do 11. ledna uzavřou, neboť větší zájem je o menší vozy i menší typy sportovně-užitkových vozidel (SUV).



Musk se snažil v úterý ještě na poslední chvíli nalákat zákazníky, když tweetoval, že zájemci, kteří si auto koupí v posledních třech dnech roku, dostanou od společnosti možnost používat zdarma po dobu tří měsíců zařízení umožňující samořízení. Nákup tohoto softwaru jinak stojí 10.000 dolarů (214.000 Kč).



Agentura AP napsala, že software nyní testují na veřejných silnicích vybraní zákazníci, kteří ale stále za řízení vozu odpovídají. tvrdí, že její auta ještě sama jezdit nemohou, a kritici podle AP poukazují na to, že auta Tesly nemají náležité senzory na to, aby bylo možné v samořízených autech zaručit bezpečnost.



Fakt, že se Tesle loni nepodařilo splnit prodejní plány, se zřejmě odrazí na hodnotě jejích akcií, poznamenala AP. Loni akcie Tesly zpevnily zhruba o 700 procent a k 31. prosinci se za každou akcii platilo 705,67 dolaru. Musk je ale zřejmě s ročním výsledkem své firmy spokojen, protože v sobotu na twitteru napsal, že je na tým Tesly hrdý.



"Když jsme v Tesle začínali, dával jsem nám (při všem optimismu) desetiprocentní šanci na přežití," tweetoval.