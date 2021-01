Burza v New Yorku akcie čínských telekomů překvapivě nevyřadí

Akciová burza v New Yorku (NYSE) překvapivě odstoupila od rozhodnutí vyřadit z obchodování akcie tří čínských telekomunikačních firem (China Mobile, China Telecom a China Unicom). Tento obrat nastal pouhé čtyři dny poté, co burza uvedla, že akcie odstraní, aby vyhověla nařízení USA, které zakazuje investice do podniků vlastněných nebo ovládaných čínskou armádou. Nyní tuto změnu zdůvodnila „konzultací s příslušnými regulačními orgány“.

Trump v listopadu vydal nařízení, kterým zakázal investovat do veřejně obchodovaných firem, o kterých je americká vláda přesvědčena, že jde buď o čínskou armádu, anebo o firmu, nad níž má armáda kontrolu. Celkem se to týká 31 čínských společností.

"Mám podezření, že NYSE vlastně tyto společnosti vyřadit z obchodování nechtěla. Jednala na základě interpretace nařízení," řekl BBC analytik Jeffrey Halley ze společnosti OANDA. "Tato interpretace se zjevně změnila a NYSE rychle změnila kurz," dodal.

Uvedené tři podniky jsou největšími telekomunikačními společnostmi v Číně a s jejich akciemi se už dlouho obchoduje v Hongkongu a ve Spojených státech. Newyorská burza chtěla jejich akcie z obchodování původně vyřadit už tento nebo příští týden.

Tato druhá tvář, kterou NYSE ukázala, ale nelibě dopadla na investory. Ti v pondělí akcie těchto telekomunikačních společností prodali a sázeli na to, které čínské podniky mohou být další na řadě. Akcie , China Telecom a China Unicom Hong Kong dnes v Hongkongu rostly o více než 7 %. A také čínský producent ropy CNOOC, který je rovněž na seznamu Pentagonu kvůli čínským vojenským vazbám, umazal část pondělních ztrát.

Změna názoru NYSE byla „dost nečekaná“, řekl Jackson Wong, ředitel správy aktiv ve společnosti Amber Hill Capital v Hongkongu. "Některé fondy, které měly povinnost tyto akcie vyřadit, je nyní budou muset koupit zpět. Někteří investoři také začínají promítat do cen scénář, že rozhodnutí zrušit vyřazení může být začátkem deeskalace napětí mezi Čínou a USA.“

"Tohle je nejbizarnější sled událostí, kterých jsme byli v USA svědky za tuto analytickou kariéru," řekl Lee, vedoucí telekomunikačního výzkumu v Jefferies v Hongkongu.

NYSE čelila kritice některých pozorovatelů trhu za to, jak tuto situaci vyřešila. Travis Lundy, veterán na asijských trzích a nezávislý analytik, který publikuje na platformě Smartkarma, uvedl na tweetu, že tento obrat o 180 stupňů odráží „neschopnost“ burzy a „slabé vedení“ ministerstvem financí.

Zatímco dopad na společnost a její dva vrstevníky byl s největší pravděpodobností minimální vzhledem k objemu jejich akciových obchodů v Hongkongu, plán jejich vyřazení zvýšil obavy ohledně sankcí mezi Čínou a USA, protože napětí mezi velmocemi rostlo.

Nejasnosti ohledně toho, proč NYSE změnila směr, vede investory ke spekulacím, zda šlo jen o důsledek toho, že burza původně nesprávně interpretovala nařízení, anebo zda jde o věc se širšími geopolitickými důsledky. Sázky jsou přitom vysoké jak pro čínské, tak i pro americké společnosti. Ty první se již více než dvě desetiletí obracejí na americký akciový trh pro kapitál a mezinárodní prestiž, čímž od investorů získaly nejméně 144 miliard dolarů. Americké společnosti si rovněž chtějí zachovat svůj přístup k obrovské čínské ekonomice, a zejména banky z Wall Street, které v loňském roce dostaly velký prostor pro působení v této zemi.



Tento zmatený vývoj probíhá v posledních týdnech Trumpovy administrativy, která dlouhodobě usilovala o potírání nekalých čínských obchodních praktik, jak o nich hovoří americký prezident. Trump uvalil cla na dovoz z Číny a rozjel agresivní kampaň proti čínským technologickým firmám, jako je Huawei Technologies. Teď má ale do Bílého domu vstoupit Joe Biden a Čína se snaží eskalaci sporů s Washingtonem vyhnout.



"Trumpova administrativa odchází," řekl Orville Schell, ředitel Centra pro vztahy mezi USA a Čínou u Asia Society. "Vytváří to velký otazník nad vším, co se nařídilo během Trumpova prezidentského období."

Fakt, že se akcie některých čínských firem obchodují i v USA, se stal součástí obchodní sporů mezi Washingtonem a Pekingem. Prezident Trump vedle snahy o to, aby některé čínské společnosti byly z obchodování v USA vyřazeny, vyvíjel tlak na čínské firmy TikTok, Huawei a Tencent. Odvolával se přitom na národní bezpečnost. Čína reagovala tím, že zavedla svou vlastní černou listinu amerických společností.

Čínské firmy bez vojenských vazeb jsou také potenciálně ohrožené poté, co Trump minulý měsíc podepsal legislativu s podporou obou politických stran, podle které mohou být čínské firmy vyřazeny z amerických burz, pokud americké regulační orgány nebudou moci zkontrolovat jejich finanční audity.

Prognóza teď může z velké části záviset na tom, jak se budou vyvíjet vztahy mezi USA a Čínou, až tento měsíc vstoupí do Bílého domu nově zvolený prezident Biden. Zatímco čínský prezident Si Ťin-pching v listopadovém blahopřání pro Bidena uvedl, že doufá, že „zvládnou rozdíly“ a zaměří se na spolupráci mezi dvěma největšími ekonomikami světa, málokdo očekává, že se napětí v nejbližší době uvolní.

"Nevíme, jak Bidenova administrativa převezme štafetu, která tu zůstala po Trumpově administrativě," řekl George Magnus, výzkumný pracovník čínského centra Oxfordské univerzity. Určitě to ale bude Čínu něco stát, pokud se nálada v USA nezlepší, dodal.

Zdroj: ČTK, Bloomberg