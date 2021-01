Georgie sčítá hlasy. Evropské akcie větří výhru demokratů, americké futures klesají

Americké desetileté dluhopisové výnosy se poprvé od března vyhouply na 1 % a futures na širší index amerických akcií S&P 500 se zhoupl do záporu. V záporu jsou také futures na technologický Nasdaq 100 poté, co se americký demokratický kandidát Raphael Warnock v jednom ze dvou volebních klání o dvě senátní křesla za Georgii dostal před nynější senátorku Kelly Loefflerovou. Pro demokraty to znamená větší šanci, že horní komoru Kongresu seberou opozičním republikánům. Výsledky obou volebních klání jsou ale stále velmi těsné.

Dvojí vítězství demokratů by ale podle některých analytiků znamenalo dodatečné kroky na podporu ekonomiky, zvyšování daní a větší regulaci.

Volby v Georgii jsou velmi těsně vyrovnány, demokraté i republikání sahají po jednom mandátu - https://t.co/RCuwXs0vvc pic.twitter.com/xRY87beBkP — Patria.cz (@PatriaCZ) January 6, 2021

Dolar se na hlavních párech dotkl nejnižších hodnot od února 2018 a naposledy byl bez výraznějších změn. Euro k dolaru ale po ráno nabíralo odvahu a naposledy připisovalo zhruba 0,3 %. Asijské obchodování je dnes smíšené. Hlavní jihokorejský index akcií se poprvé přehoupl přes 3000 bodů a čínské akcie se obchodovaly v blízkosti 13letého maxima, jako by se jich netýkala zpráva, že prezident USA Trump podepsal nařízení zakazující americké transakce s osmi čínskými softwarovými aplikacemi, včetně čínské Alipay patřící Ant Group. Australské akcie ale klesaly.

Evropské burzy by mohly otevřít výrazněji v plusu. Futures na hlavní evropské akciové indexy navyšují zisky. Euro Stoxx 50 již +1 %, stejna jako futures na FTSE 100. Futures na DAX +0,8 %, futures na CAC 40 +0,7 %. Spotová cena zlata klesá o zhruba 0,2 %.

Bitcoin se dnes v pokračující rally dostal na nový rekord nad 35.000 dolary. Vzhůru míří ropa, která si už dříve sáhla na 10měsíční maximum díky nečekanému slibu Saúdské Arábie omezit v únoru a v březnu svoji produkci o další jeden milion barelů ropy denně.

Český statistický úřad dnes oznámí, jak se loni v listopadu dařilo zahraničnímu obchodu Česka. Tuzemský výrobce netkaných textilií PFNonwovens včera potvrdil zrušení řádné výroční valné hromady, původně svolané na 8. ledna kvůli covid situaci. Valnou hromadu nechá rozhodnout per rollam, uveřejnění návrhu rozhodnutí očekává 26. ledna 2021.