IWH: V Německu v reakci na zpřísnění pravidel přibylo bankrotů

V Německu v prosinci výrazně přibyly firemní bankroty, zjistila studie německého výzkumného institutu IWH. V platnost znovu vstoupila povinnost jejich nahlašování pozastavená kvůli koronavirové krizi. Počet firemních insolvencí se tak vrátil na úroveň před začátkem pandemie a odpovídá stavu z prosince 2019, napsala agentura DPA. Insolvenci minulý měsíc nahlásilo 912 firem, což je o třetinu více než průměr za předchozí tři měsíce.



Spolková vláda ve snaze zabránit vlně bankrotů kvůli pandemii nemoci covid-19 rozhodla, že předlužené a insolventní podniky nemusejí až do konce září podávat návrh na konkurz. Od října znovu platí povinnost nahlašovat platební neschopnost, v případě předlužení platí do konce ledna výjimky.



Právě prosincová čísla odrážejí znovuzavedení nahlašovací povinnosti, protože mezi nahlášením insolvence a zahájením insolvenčního řízení většinou uplynou dva měsíce, upozornil IWH. "Insolvenční vlna se nekonala," uvedl jeho analytik Steffen Müller. Do února by situace podle něj měla zůstat podobná.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a zároveň největším obchodním partnerem České republiky. V Česku bylo podle posledních údajů studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau za měsíc listopad vyhlášeno 44 bankrotů obchodních společností, o sedm více než v říjnu. Rovněž bylo vyhlášeno 538 bankrotů podnikatelů, o 44 méně než v předchozím měsíci. Poprvé od června 2017 bylo také podáno dva měsíce za sebou sto a více firemních insolvenčních návrhů.