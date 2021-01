Rozbřesk: Inflační očekávání rostou, trhy ale věří stabilním americkým sazbám. To drží akcie i korunu v kurzu

Ovládnutí amerického Senátu demokraty ke konci uplynulého týdne jen podpořilo sázky na návrat inflace “na scénu”. V posledních několika dnech vystoupila inflační očekávání v USA na nejvyšší úrovně od druhé poloviny roku 2018 (2,1 % na desetiletém horizontu). Spolu s tím šly vzhůru i akcie a riziková aktiva. Investoři v uplynulém týdnu jednoduše přešli nepokoje v americkém Kongresu a soustředili se čistě na fenomén nastupující “modré vlny” (demokratického ovládnutí prezidentského úřadu i Kongresu).



Logika uvažování trhů je následující – vyšší fiskální stimul (teoreticky až dvojnásobně) zvyšuje sázky na rychlejší oživení, a to vrací do tržních očekávání inflaci…, zatím tak pozitivně, že se trhy inflace nebojí. Jde o inflaci, která pouze odráží optimismus, ale nevede k sázkám na rychlejší růst úrokových sazeb v USA. Tržní dvouleté sazby zůstávají na rozdíl od těch desetiletých stabilní a reflektují očekávání sazeb Fedu v blízkosti nuly v následujících dvou až třech letech. To je pro akcie pořád velmi příjemný mix.



I když je třeba si uvědomit, že vyšší desetileté výnosy mohou trochu sebrat vítr z plachet růstovým sektorům (jako technologie), kterým super-nízké dlouhé výnosy zajistily v posledních měsících na trzích “žně”. Vyšší delší výnosy a vidina rychlejšího oživení mohou nahnat investory do širší palety cyklických odvětví včetně energetických společností, výrobců materiálů nebo finančních institucí.



Vedle toho bude zajímavé sledovat, jak se v tomto týdnu akciové trhy vypořádají s prázdnějším kalendářem ekonomických i politických událostí. Pozornost se může stočit ke zhoršující se pandemické situaci a skutečnosti, že úleva spojovaná s vakcínou je přeci jen ještě poměrně daleko.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká ekonomika se v listopadu trochu rozešla s pozitivním výkonem německého průmyslu. I proto česká koruna pravděpodobně trochu zaostává za dobrými výkony akciových trhů a pohybuje se stále v okolí 26,20 EUR/CZK. Svoji roli může hrát i relativně překvapivě zpevňující dolar, na který jsou rozvíjející se trhy ve finále citlivější než na pohyby akciových trhů.



Zahraniční forex

Navzdory mizerným datům z amerického trhu práce pokračovaly výnosy amerických dluhopisů rychle na sever, což zatlačilo eurodolar zpět pod úroveň 1,22. Růst úrokových sazeb v USA je spojen s obavami z obrovského fiskálního balíku, který připravuje Bidenova administrativa. Nový prezident také zároveň přislíbil, že prodlouží moratorium na splácení studentských půjček. Vyšší úrokové sazby tak dolaru pomáhají – uvidíme na jak dlouho.



Akcie

Počáteční optimismus poměrně záhy vyprchal a akciové indexy se během páteční obchodní seance pohybovaly spíše smíšeně kolem svých historických maxim. Naopak páteční vývoj akcií Tesly na sebe opět strhnul pozornost, když se poprvé během dne obchodovaly až nad úrovní 880 USD. Dow Jones +0,2 %; S&P +0,5 %; NASDAQ +1,0 %.