Krugman: Bude to mnohem lepší. Vážně.

Paul Krugman poslední dobou nešetří optimismem. Ve své nové úvaze na stránkách The tvrdí, že následujících pár měsíců bude těžkých jak po stránce epidemické, tak ekonomické a politické. Postupně se ale věci začnou zlepšovat a po tomto obratu bude oživení mnohem silnější a delší, než se řada lidí domnívá.



Krugman píše, že „za méně než tři týdny budou mít Spojené státy prezidenta, který tu práci chce skutečně vykonávat“, a ve chvíli, kdy proběhne plná vakcinace, ekonomika se zvedne. Jak moc? Ekonom připomíná, že po předchozí krizi se dostavilo jen pomalé oživení a zaměstnanost se na úrovně z roku 2007 vrátila až v roce 2014. Podle Krugmana nyní řada lidí čeká podobný scénář.



Krize roku 2008 přinesla zlom ve chvíli, kdy „soukromý sektor náhle pochopil, že není nic, co by fundamentálně podporovalo mimořádně vysoké ceny nemovitostí a vysoké zadlužení domácností“. Pak nastal propad a výsledkem bylo dlouhé období útlumu ve výdajích domácností. Jedinou cestou, jak se vyhnout mnoha letům vysoké nezaměstnanosti, byla tehdy podle Krugmana fiskální stimulace, ke které ale nedošlo.



Krize roku 2020 byla jiná, přinesla ji pandemie, zatímco v soukromém sektoru nevládly žádné výrazné nerovnováhy. Američané pak během roku procházeli těžkým obdobím, ale zároveň „šetřili jako šílení a z pandemie vyjdou se silnějšími rozvahami“. Krugman tak podle svých slov patří k těm, kteří čekají rychlé oživení ve chvíli, kdy se lidé budou cítit bezpečně a začnou znovu nakupovat.



Po roce 2008 přišlo podle Krugmana i zklamání na poli technologií. Jak řekl Peter Thiel, „bylo to období, kdy jsme chtěli létající auta, ale dostalo se nám 140 znaků“. Krugman k tomu dodává, že trivialitu technologického pokroku té doby ukazuje i to, jak byli lidé nadšeni ve chvíli, kdy začal testovat zprávy o 280 znacích. Jinak řečeno, dostalo se nám pár působivých technologií na čistě informačním poli, ale do materiální roviny se mnoho technologií nepřeklopilo. Podle Krugmana nás ale může čekat velká změna i zde. A celkově tak existuje slušná šance, že další roky přinesou silnější oživení, než se nyní očekává.



Zdroj: The New York Times