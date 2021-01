Druhý impeachment, nový kmen viru a negativní dopoledne na akciích

Evropské akciové trhy vstupují do nového týdne zhruba půlprocentním poklesem, jímž korigují nárůst z předchozích dní. V následujících dnech se sice asi dozvíme, jak moc chtějí američtí demokrati zvýšit rozpočtový stimul po převzetí vlády, ale na tomto tématu už akcie slušně vyrostly.

Do popředí se tak mohou dostávat méně příjemná témata. Například to, že se demokrati kromě stimulu chtějí soustředit i na odvolání prezidenta Trumpa. Nebo že šíření koronaviru je stále velice rychlé, přičemž Japonsko se stalo už třetí zemí v poslední době, která nahlásila objev nového kmene viru. Na nová data pondělí bohaté nebude, čísla z ekonomiky i od firem začnou přicházet až dál v průběhu týdne. Celkově trhy působí dojmem, že se po hektickém startu do nového roku potřebují trochu konsolidovat.

Dluhopisy jsou na tom o trochu lépe, když výnosy v Evropě i USA mírně klesají. Také zlato si připisuje něco málo k dobru. Dolaru se dál vede dobře, když proti euru posiluje na 1,2160 a na páru s librou na 1,3490. Koruna proti euru slábne těsně nad 26,20.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2174 0.2253 26.2395 26.1559 CZK/USD 21.5630 0.7076 21.5630 21.4165 HUF/EUR 360.7300 0.4008 360.9276 359.3824 PLN/EUR 4.5213 0.2228 4.5357 4.5093

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8750 -0.5419 7.9126 7.8737 JPY/EUR 126.5680 -0.3558 127.0376 126.5380 JPY/USD 104.1115 0.1650 104.2280 104.0340

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9012 0.0292 0.9037 0.9010 CHF/EUR 1.0823 -0.1016 1.0832 1.0814 NOK/EUR 10.3538 0.5780 10.3781 10.3431 SEK/EUR 10.0582 -0.0983 10.0924 10.0504 USD/EUR 1.2157 -0.5192 1.2200 1.2155

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2960 0.5456 1.3001 1.2877 CAD/USD 1.2772 0.5709 1.2775 1.2741