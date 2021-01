Kanadský řetězec Couche-Tard jedná o spojení s Carrefourem

Kanadský řetězec obchodů se smíšeným zbožím Couche-Tard oslovil francouzský , majitele sítě 12.300 prodejen, s nabídkou dohody o spojení, která by pro kanadskou firmu představovala zásadní strategický posun. Jednání jsou teprve na začátku a Couche-Tard podle prohlášení Carrefouru citovaného agenturou AFP zvolil velmi "přátelský" přístup. Zatím není jisté, zda k dohodě nakonec dojde, upozorňuje agentura Bloomberg.



Carrefour působí v třicítce zemí, zaměstnává 320.000 lidí a patří k největším hráčům na trhu. První obchod Couche-Tard vznikl v Québeku v roce 1980, jeho pobočky jsou menšího formátu, s poměrně dlouhou otevírací dobou a často jsou součástí čerpacích stanic. Po akvizici několika malých konkurentů na kanadském trhu vstoupil Couche-Tard v roce 2001 na trh Spojených států a v roce 2012 do Evropy. Dnes Couche-Tard provozuje přibližně 14.000 obchodů se 130.000 zaměstnanci.



V roce 2019 měl obrat 80,7 miliard eur (přes 2,1 bilionu korun). Při úterní uzávěrce pařížské burzy byla tržní kapitalizace Carrefouru 12,64 miliard eur (zhruba 330 miliard korun). Couche-Tard vykázal ve fiskálním roce 2019 obrat 54 miliard dolarů (přibližně 1,2 bilionu korun), v úterý měla firma na torontské burze kapitalizaci 35 miliard kanadských dolarů (přibližně 590 miliard korun).



Případné spojení obou firem by mělo miliardovou hodnotu, přesnou částku však ani jeden z podniků nesdělil.