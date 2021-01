From Hero To Zero And Back? (Komentář Martina Cakla)

Ještě donedávna byl CD Projekt největší firmou dle tržní kapitalizace na polské burze. Firma zažila raketový růst, který byl hnán kupředu vyhlídkami obrovských prodejů její nadcházející hry zvané Cyber Punk 2077 (tržby měly být po 12 měsících přes miliardu dolarů) a projektovanými tržbami dalších titulů, které zatím ani nemají jméno. Investiční banky se předháněly se stále vyššími a vyššími cílovými cenami, které dále poháněly celou mánii. Málokdo se odvážil říct, že budoucnost by nemusela být tak růžová.

To totiž vyžadovalo notnou dávku skepse. CD Projekt zvládnul propagační kampaň na jedničku. Pomineme-li fakt, že jedna z hlavních postav je hvězda Matrixu Keanu Reeves, tak ohlas novinářů, kteří hru dostali na testování, byl silně pozitivní. Veškerá propagační videa slibovala opravdu výjimečný zážitek. Vše nasvědčovalo tomu, že Cyber Punk přinese rekordní prodeje a naplní ambiciózní očekávání.

Na 10. prosince 2020 si spousta hráčů vzalo dovolenou. Na den, kdy po 8 letech čekaní konečně přišla hra na trh. Na den, kdy vyšly najevo problémy...a akciová pohádka skončila.

Naštěstí pro CD Projekt nešlo o to, že by Cyber Punk byla fundamentálně špatná hra. Problém je, že hra má spoustu menších chyb, které ve výsledku kazí celkový dojem. Jako by vám nové nedoručili krásné a navoněné, jak jste čekali, ale celé zapatlané od bláta, bez tachometru a navíc (pokud máte PlayStation 4 nebo XboxOne) bez pneumatik. To zamrzí, obzvlášť v momentu, kdy vám slibovali to nejlepší, nejnavoněnější posledních let.

CD Projekt si záhy začal sypat popel na hlavu a nabídl hráčům možnost vrácení peněz. V nejdříve odmítli hráčům vrátit peníze zpátky, aby nakonec otočili o 180° a hru rovnou ze svého obchodu smazali. Ze Spojených států se začaly valit žaloby postavené na tvrzení, že vedení CD Projektu oklamalo akcionáře. Akcie CD Projektu reagovaly okamžitým propadem, který se v den psaní tohoto článku rovná 38 % ode dne vydání hry.

Hra je jednoznačně nedodělaná a nabízejí se otázky, proč jinak neoblomné vedení hru vlastně vydalo, a ještě na staré generaci konzolí. Na druhou stranu v podobném i horším stavu přišel na trh nespočet dalších titulů, z kterých se nakonec staly úspěšné hry. Své by mohly vyprávět firmy Activison, i Entertainment. Navzdory všem problémům se 10 dní po vydání hry prodalo 13 milionů kopií, tedy 3x více, než jaký byl prodej hry roku 2020, kterou se stalo „ The Last of Us Part 2“ se 4 miliony prodaných kopií.

Pochopitelně, očekávání byla nastavena ještě výše, nicméně CD Projekt doposud nevydal žádnou hru, která by s jistým časovým odstupem neslavila úspěch. Opravdu tomu bude tentokrát jinak? Nehrajete-li na staré konzoli, tak máte už teď k dispozici hru se 73 pozitivními a pouze jedním negativní hodnocením. CD Projekt nyní potřebuje čas se trochu oklepat, obhájit svou pozici u amerických soudů a soustředit se na to, co dělal doposud na jedničku. Hru samotnou mezitím čeká nový datadisk zdarma, verze pro více hráčů a seriál na Netflixu. To by hráčům mohlo spravit chuť.

Sečteno a podtrženo, stejně jako mi přišla přemrštěná původní očekávání, a to spíše na budoucnost firmy než na Cyber Punk jako takový, tak nyní mi přijde přemrštěná reakce na problémy spojené s jejím vydáním. Zatímco předtím byly v kurzu ódy na radost, teď si chce každý kopnout. Věřím tudíž, že se akcie firmy CD Projekt časem vzpamatuje a vrátí k růstové trajektorii, byť cenově pravděpodobně nevyšplhá do původních výšin, kam byla vyhnána opravdu nereálnými předpoklady.

Foto: https://www.cyberpunk.net/