2021 jako opak roku 2020

Trhy si minulý rok vedly velmi dobře i přesto, že ekonomika byla slabá. Letos by mohlo dojít k opaku, ekonomika by si mohla vést dobře, ale trhy ne. O této možnosti hovořil na CNBC Ruchir Sharma, který je hlavním globálním stratégem ve společnosti Investment Management.



Trhům v minulém roce pomáhaly podle stratéga tři hlavní faktory. Za prvé tu byla stimulace, za druhé prudce vzrostly úspory bohatších lidí, kteří je zčásti použili i na investice do akcií. A za třetí trh vnímal pandemii a následný ekonomický útlum podobně jako třeba situaci poté, co udeřil hurikán. Tedy jako jednorázový šok, který se rychle přežene a ekonomika se stejně rychle zvedne.



Letos se ale situace může obrátit. Ekonomika si vede relativně dobře, ale to již trh v cenách akcií odráží. K tomu se snížila míra úspor a v neposlední řadě může dojít k růstu dlouhodobých sazeb a s tím vším by trh mohl mít nemalé problémy. Hospodářství by tak sice mohlo překvapit silou svého oživení, ale to neznamená, že akcie musí dál posilovat.



Ohledně dalšího vývoje v oblasti inflace Sharma zavtipkoval, že nejlepším způsobem, jak se za posledních deset let zesměšnit, bylo předpovídat vyšší inflaci, protože takových predikcí byla dlouhá řada, ale ke zvednutí inflace nikdy nedošlo. Nicméně nyní se podle stratéga může situace skutečně měnit a může přijít inflační překvapení.



Důvodem je, že v bankovním systému se nachází obrovské množství likvidity a tento systém přitom nemá žádné vážnější problémy a je v „poměrně slušném stavu“. Inflační tlaky by vedle toho mohly zvedat i rostoucí ceny komodit a stratég tak podle svých slov míní, že ve druhé polovině letošního roku by se inflace mohla dostat na cíl Fedu ve výši 2 %.



Victoria Fernandez z Crossmark Global Investments na CNBC hovořila o tom, že trhy hledí řadu měsíců dopředu do doby, kdy již dojde k otevírání ekonomiky. Výrobní sektor si podle ní vede dobře a to samé by v případě otevření ekonomiky platilo o službách, protože spotřebitel bude „mít v kapse peníze ze stimulačního plánu“.



Pokud fundament nebude tak silný, jak nyní trhy čekají, mohou akcie o několik procentních bodů oslabit, ale Fernandez se domnívá, že to by byla spíše příležitost k nákupu. Crossmark Global Investments podle jejích slov nakupuje cyklické tituly i některé finanční akcie, ale nezanevřela ani na růstový segment trhu. A potenciál by mohl být rovněž u stavebních firem i proto, že existuje znatelná neuspokojená poptávka po bydlení a lidé „kupují domy bez toho, aby se na ně podívali“.



