El-Erian: Cesta nejmenšího odporu vede pro akcie nahoru

Pohyby na americkém dluhopisovém trhu odrážejí možnost vyšší inflace a s ní spojenou menší ochotu investorů tyto obligace kupovat. A přestože byly změny cen a výnosů relativně malé, stačilo to i na změnu v rétorice Fedu, který se nyní snaží dolaďovat chování trhu. Pro Yahoo Finance to uvedl Mohamed El-Erian, který mimo jiné působí jako hlavní ekonomický poradce společnosti . Jaký je jeho celkový pohled na dění na trzích a další výhled?



Fed se nyní podle ekonoma obává těžkostí, kterými ekonomika zřejmě projde v zimních měsících. A k tomu má i další obavy, o kterých ale nehovoří veřejně. Je totiž možné, že by vyšší výnosy dluhopisového trhu podkopaly atraktivitu akciového trhu. Ceny akcií totiž stojí na tom, že „není žádná alternativa, ale pokud by výnosy obligací šly nahoru, už by tu alternativa byla“. K tomu by se zvýšily diskontní sazby u akcií a Fed tak bere v úvahu i vývoj na akciovém trhu a to, aby nepůsobil negativně na ekonomické oživení.





Ekonom si z Financial Times vypůjčil výraz „racionální bublina“, která podle něj nyní panuje na akciových trzích. Na otázku, co by vedlo k jejímu prasknutí, odpověděl, že obrat ve strategii Fedu. K tomu ale pravděpodobně nedojde. Za druhé, bublina by mohla splasknout kvůli vyššímu počtu bankrotů. Ty se skutečně objevují, ale podle ekonoma ne v takovém množství, aby to akciový trh ohrozilo. A do třetice by ceny akcií mohly prudce klesnout kvůli nějaké „tržní nehodě“. El-Erian v této souvislosti zmínil korekci na bitcoinu a rizikové investice obecně.

Problémy na akciích by také mohly vyvolat „další růst výnosů o 20 bazických bodů“. Nicméně „cestou nejmenšího odporu“ je nyní pro akcie další růst, protože Fed na trh dodává hodně likvidity. Akcie také počítají s velkým fiskálním uvolněním, ale zde je podle ekonoma nutné rozlišovat mezi tím, co by Bidenova vláda chtěla udělat a co bude kvůli své těsné majoritě v Kongresu schopná provést. Velké plány vlády v oblasti fiskálních výdajů jsou přitom podle ekonoma s ohledem na stav ekonomiky namístě.



Akcie nyní podle ekonoma neberou moc v úvahu špatné zprávy z ekonomiky právě proto, že je drží nahoře vzájemně propojená fiskální a monetární politika. Je to zřejmé i z toho, že trh ignoroval poslední data z trhu práce, která rozhodně nebyla povzbudivá. Trhy ovšem chápou, že tu hrozí riziko inflace. Ohledně situace v globální ekonomice ekonom uvedl, že Asie je s oživením výrazně napřed, naopak Evropa značně zaostává a Spojené státy se nachází někde mezi. Evropa si totiž projde druhou recesí, americká ekonomika se jí těsně vyhne a obě pak budou dohánět Asii.



Zdroj: Yahoo Finance