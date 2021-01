Rozbřesk: Prvních 100 dní prezidenta Bidena bude o očkování a novém fiskálním balíku

Nový prezident Spojených Států Joe Biden se včera ujal úřadu. Začal sérií nařízení, kterými zrušil některé z politik svého předchůdce Donalda Trumpa – obnovil tak členství Spojených států ve Světové zdravotnické organizaci, připojil Spojené státy zpátky k pařížské klimatické dohodě a zastavil práce na hraniční zdi s Mexikem. Pozornost trhů se však během prvních sto dnů Joea Bidena v roli prezidenta soustředí jinam, a to především na boj s pandemií a na přípravu nového rozpočtového balíku.



Na COVID 19 do této chvíle za jediný rok v USA zemřelo více než 400 tisíc lidí, víc než celkově padlo během druhé světové války. Z hlediska počtu obětí pandemie COVID 19 na milion obyvatel tak USA patří k jedněm z nejhorších na světě. Joe Biden chce vsadit v tuto chvíli zejména na výrazné urychlení očkování – během prvních sto dní chce naočkovat 100 milionů Američanů.



Nový rozpočtový stimul Bidenovi administrativy je v tuto chvíli jedním z důvodů, proč se daří akciím a rizikovým aktivům obecně. Nový prezident chce prosadit dodatečný stimul v objemu až 1,9 bilionu USD zaměřený primárně na transfery domácnostem, podporu zdravotního systému a nové investice do infrastruktury. Tak velký balík ale pravděpodobně narazí v Senátu na odpor republikánů a těsnou demokratickou většinou nemusí být úplně jednoduché ho schválit…



Během dnešního dne se jinak pozornost soustředí na zasedání ECB. Ta představila novou sadu opatření na uplynulém zasedání a dnes se velké změny ani nová oznámení neočekávají. Nejzajímavější může být představení nové “reakční funkce”, na základě které se ECB chce rozhodovat, jak dlouho nechat nasazené mimořádné pandemické programy.





*** TRHY ***



Koruna

Americká výsledková sezóna je živou vodou nejen pro akciové trhy, ale zdá se, že kus pozitivního opět prosakuje i na středoevropské devizové trhy. Česká koruna se tak už pohybuje v okolí 26,10 EUR/CZK. I když v průběhu roku počítáme s postupnými zisky, v tuto chvíli může být další postup vpřed složitý.



Zahraniční forex



Averze k riziku s pokračující výsledkovou sezónou klesá a s ní tentokrát překvapivě padají i výnosy amerických dluhopisů. V takovém prostředí má eurodolar tendenci spíše stoupat. Euro se navíc již nemusí vzrušovat politickou krizí v Itálii, která byla minimálně na nějaký čas zažehnána.



Dnes kromě pravidelných týdenních dat z amerického trhu práce bude v centru pozornosti pochopitelně zasedání ECB. Od centrální banky dnes žádné zásadní rozhodnutí neočekáváme. Nicméně z úst prezidentky ECB Lagardeové zazní náležitě holubičí rétorika reflektující negativní dopad současného lockdownu na ekonomiku eurozóny.



Ropa a zlato



Ropa WTI i včera zvládla růst na 53,25 USD za barel. Jedná se o pohyb výše o půl procentního bodu. Trojská unce zlata zdražila o 1,6 % na 1.869 USD.