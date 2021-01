Volkswagen loni nesplnil emisní cíle EU, hrozí mu pokuta

ěmecké automobilové skupině hrozí pokuta více než 100 milionů eur (2,6 miliardy Kč) za to, že u své flotily osobních aut loni nesplnila cíle Evropské unie stanovené pro emise oxidu uhličitého (CO2). Automobilka snížila emise u své flotily v EU zhruba o 20 procent na 99,8 gramu na kilometr (g/km). To je však stále 0,5 g/km nad cílem, oznámila automobilka.



"Těsně jsme minuli cíl pro vozový park za rok 2020, překazila to pandemie covidu-19," uvedl generální ředitel Herbert Diess. Doufá ale, že automobilka cíl splní letos, protože její hlavní značky přicházejí s novými elektrickými modely. Limit se loni podařilo splnit u hlavní značky a luxusní značky Audi. Podle mluvčího automobilky nesplnění cíle odpovídá pokutě více než 100 milionů eur.



Evropští politici prosadili omezení emisí výfukových plynů. Automobilky se proto pustily do vývoje nízkoemisních technologií, protože v případě nesplnění limitů jim hrozí pokuta 95 eur za každý gram CO2 nad limitem za každé prodané auto.



Volkswagen omezuje nabídku vozů se spalovacím motorem a přestavuje více továren na výrobu elektrických vozů. Už dříve uvedl, že přísnější emisní cíle v unii ho donutí do roku 2030 zvýšit podíl prodeje hybridních a elektrických aut v Evropě na 60 procent z předchozího cíle stanoveného na 40 procent.



Volkswagen uvedl, že dodávky elektrických aut do zemí EU, Británie, Norska a na Island loni zvýšil více než čtyřnásobně na 315.400 vozů. To z něj dělá jedničku na trhu s elektrickými vozy v západní Evropě se zhruba čtvrtinovým podílem.



Němečtí konkurenti a již oznámili, že se jim díky vyššímu prodeji elektrických aut limity CO2 podařilo splnit.



Volkswagen v roce 2015 přiznal, že podváděl s emisními testy u vozů s naftovým motorem. Skandál automobilku stál na pokutách a opravách vozů více než 30 miliard eur. Většinu zaplatila v USA, uvedla agentura Reuters.