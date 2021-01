Euro se vrací výš a výnosy stoupají, ECB by však znovu zasahovat neměla

Převzetí vlády kabinetem Joe Bidena se v zámoří sice neobešlo bez protestů, ale střet v Portlandu nebyl zásadní a neměl šanci investorům nějak zkazit náladu. Ta zůstala příznivá vůči akciím díky výhledu fiskálních výdajů a novým firemním výsledkům. Během dneška se pozornost přesune k datům a ECB, která odpoledne zveřejní výsledek lednového zasedání. Z firemních výsledků stojí za zmínku hlavně , který však reportuje až po americkém závěru.

Nová data ukáží kondici průmyslu ve filadelfské oblasti. Index aktivity za leden by podle odhadů měl zhruba kopírovat prosincovou hodnotu, tedy naznačit uměřený růst sektoru. Vyjdou také tradiční americké týdenní žádosti o dávky, jichž moc neubývá, ale na druhou stranu se jim už nedaří příliš zasahovat do dění na trzích.

ECB podle nás nepřijde s žádnou novou akcí, poté co v prosinci zvýraznila podporu ekonomice. Zajímavý bude postoj k výhledu a jak ho změnil průběh vakcinace i protahování protivirových opatření. Potenciálně důležitý by byl náznak, co by v budoucnosti mohlo ovlivnit ponechání mimořádných programů. Předpokládáme však, že by prezidentka Lagardová držela informace hodně v teoretické rovině a současně ujistila, že se na výhledu podpory po dostatečně dlouhou dobu nic nemění. Sílu eura nebude muset banka příliš řešit, respektive ne víc než na předchozím zasedání.

Hlavní evropské akciové indexy si dopoledne většinou připisují skromný růst, když třeba DAX stoupá o 0,3 pct. Pařížský CAC 40 ale naopak mírně klesá. Dluhopisové výnosy se vydávají vzhůru, slušně rostou třeba delší německé, zatím se ale dostaly jen mírně nad včerejší úrovně. Eurodolar se před ECB vrací výš. Poté, co včera měla navrch americká měna, se dnes daří více té evropské a kurz stoupá na 1,2145.

Guvernér Rusnok si podle svých slov zaspekuloval, že úrokové sazby letos nepřekročí 1 procento. Vedle inflace bude podle něj záležet na výkonu ekonomiky a kurzu koruny. Rusnok také říká, že české sazby porostou rychleji než sazby v eurozóně. Na jeho slovech není nic překvapivého. Oficiální prognóza banky sice počítá s růst sazeb na 1 procento, ale bankéři jsou daleko opatrnější a říkají, že se o zvyšování bude moci debatovat až od druhého pololetí. Dnes se na trhu s kurzem koruny skoro nic neděje, proti euru se domácí měna obchoduje u 26,10.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:33 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.0993 -0.0591 26.1330 26.0849 CZK/USD 21.4995 -0.3060 21.5620 21.4850 HUF/EUR 357.4400 0.0420 357.5663 356.8569 PLN/EUR 4.5285 -0.1123 4.5368 4.5276

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8448 0.2172 7.8508 7.8306 JPY/EUR 125.5550 0.1220 125.6330 125.3724 JPY/USD 103.4300 -0.1299 103.6690 103.3820

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8847 -0.2199 0.8869 0.8829 CHF/EUR 1.0774 0.0343 1.0788 1.0757 NOK/EUR 10.2368 -0.4559 10.2839 10.2312 SEK/EUR 10.1020 -0.0600 10.1101 10.0883 USD/EUR 1.2139 0.2527 1.2147 1.2115

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2868 -0.3088 1.2908 1.2857 CAD/USD 1.2626 -0.0459 1.2636 1.2616