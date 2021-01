Čína se stala největším příjemcem přímých zahraničních investic

Objem přímých zahraničních investic se loni ve světě kvůli pandemii propadl o 42 procent na 859 miliard dolarů (18,4 bilionu Kč). Dostal se tak na nejnižší úroveň v tomto století a byl více než 30 procent pod minimem z doby globální finanční krize z roku 2009. Největším příjemcem těchto investic se loni stala Čína, která tak na prvním místě vystřídala Spojené státy. Vyplývá to ze zprávy Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD).



Navzdory předpokládanému oživení světové ekonomiky UNCTAD očekává, že přímé zahraniční investice kvůli nejistotě kolem pandemie covidu-19 zůstanou slabé i letos. "Dopady pandemie na investice přetrvají," uvedl šéf investičního odboru UNCTAD James Zhan.



Příliv přímých zahraničních investic do Číny v loňském roce vzrostl o čtyři procenta na 163 miliard dolarů. Spojené státy naopak zaznamenaly propad o 49 procent na 134 miliard dolarů. V Evropské unii se příliv přímých zahraničních investic snížil dokonce o 71 procent na 110 miliard dolarů, uvádí zpráva UNCTAD.



Příliv přímých zahraničních investic do vyspělých ekonomik se loni propadl o 69 procent na 229 miliard dolarů, což je nejnižší úroveň za téměř čtvrt století. Rozvíjející se ekonomiky zaznamenaly pokles o 12 procent na 616 miliard dolarů. Jejich podíl na celosvětových investicích se tak vyšplhal na rekordních 72 procent.



Čínu zasáhlo šíření koronaviru jako první zemi na světě. Peking ale dostal rychlými a přísnými opatřeními infekci pod kontrolu. Čína se tak stala jedinou velkou ekonomikou, která za loňský rok vykázala růst. Hrubý domácí produkt (HDP) Číny se zvýšil o 2,3 procenta.



"Rychlý návrat k růstu HDP a cílený vládní program na podporu investic pomohly po včasné uzávěře stabilizovat investice," uvedla zpráva UNCTAD k vývoji v Číně. Upozornila také, že přímé zahraniční investice do čínského sektoru vyspělých technologií vzrostly o 11 procent.



Přímé zahraniční investice zahrnují například převzetí zahraničních podniků či investice do nově vznikajících podnikatelských projektů v zahraničí. Jsou považovány za jeden z ukazatelů globalizace.