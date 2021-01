Evropské burzy čeká zřejmě opatrný začátek. Dolar roste

Evropské burzy dnes zřejmě čeká smíšený začátek obchodování. Italský premiér Giuseppe Conte složí svou funkci do rukou prezidenta, aby se vyhnul nepříjemné porážce v senátu. Bude pak ale zřejmě znovu požádán o sestavení nové vlády. Investoři by mohli pozorně sledovat akcie farmaceutické společnost , která podle Bruselu nedělá dost na vyřešení sporu o to, kolik dávek dodá členským státům. Evropská léková agentura (EMA) ještě její vakcínu proti koronaviru neschválila. PFNonwovens dnes ráno zveřejnila návrh rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře.

Futures na hlavní evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,1 %. Euro před otevřením evropských burz ztrácí k dolaru už 0,2 % na 1,2111 EURUSD. Sílící dolar trápí i českou korunu, která k němu oslabuje na 21,607 za dolar. Slabší je i na páru s eurem, a to na 26,17 za euro. Klesá i cena zlata, to se obchoduje na 1850,3 USD/unci.

V Evropě dnes oznámila svoje výsledky švýcarská bankovní jednička UBS, která překonala očekávání, Kromě toho hodlá tento největší světový správce majetku během dalších tří let odkoupit zpět akcie za 4 miliardy CHF, což je dvojnásobek předešlého programu zpětného odkupu.

Americký technologický index Nasdaq i S&P 500 včera končily lehce v zelených číslech. Akciová Asie na to ale dnes nenavázala. Většina tamních indexů se nachází v červeném poli, více než 2% pokles hongkonghského Hang Seng patří dnes k nejvýraznějším. Padaly také akcie dodavatelů Applu, i když americký titul se včera vyhoupl na nová maxima.

V USA vrcholí výsledková sezóna. Svoje čísla tento týden reportují firmy představující 35,8 % tržní hodnoty indexu S&P 500. Dnes to budou či J&J, zítra přijdou na řadu , a .

Společnost PFNonwovens, obchodovaná na pražské burze aktuálně na úrovni 774 korun za akcii, dnes ráno zveřejnila návrh rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře.

Návrh rozhodnutí valné hromady per rollam obsahuje v hlavních bodech určení, že hlavním akcionářem je PFNonwovens Holding, rozhodnutí o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným společností vlastněným jinými než vlastníky cenných papírů než hlavním akcionářem na hlavního akcionáře a potvrzení protiplnění ve výši 719,50 Kč/akcie. Dále stanovuje v rámci nuceného přechodu cenných papírů povinnost reakce každého původního vlastníka účastnických CP do 14 dnů ode dne účinnosti. Plné znění dokumentu je k dispozici na stránkách společnosti ZDE.