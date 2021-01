...a hedgeoví titáni si po vzpouře davů lížou rány

Trvalo několik týdnů, než se amatérští obchodníci spojili proti možná nejdůmyslnějším profesionálním investorům a uštědřili bolestivé rány dvěma legendám hedgeových fondů – Stevu Cohenovi a Danovi Sundheimovi. Ti přispěchali na pomoc třetímu titánovi, Gabeu Plotkinovi, někdejšímu Cohenovu chráněnci, to už byla ale i jeho firma uprostřed urputného útoku.

I v tomto článku je řeč o zběsilém obchodování s akciemi kamenného prodejce videoher GameStop, provozovateli kin AMC Entertainment nebo maloobchodního řetězce . Právě proti nim hedgeové fondy sázely, a dav z ulic se je rozhodl přebít.

Po pro ně příjemném roce 2020, kdy se titáni hedgeových fondů vezli na tržních vlnách vyvolaných pandemií, budou ztráty u některých těchto správců peněz za posledních několik dní patřit k nejhorším v jejich kariéře. Stejná pandemie, která jim loni pomohla k návratu, dostala na trhy také tisíce, ne-li miliony amatérských obchodníků. A proti této masivní síle vypadají profesionální tradeři nyní bezbranně, podotkla agentura Bloomberg.

Cohenův Point72 Asset Management spadl v lednu zatím o 10 až 15 %. Sundheimův D1 Capital Partners, jeden z nejlépe performujících fondů loňska, je nižší zhruba o pětinu. Melvin Capital, tedy Plotkinova firma, spekulující na pokles společnosti GameStop, ztratila do pátku zhruba 30 %., Akcie GameStop vyrostly ale tento měsíc o zhruba 1700 % (jeden tisíc sedm set procent) a jenom včera si připsaly přes 130 %. To ale není nic proti provozovateli kin AMC Entertainment, Jeho akcie si v explozivní rally včera připsaly přes 300 %.

Naopak fond Melvin Capital dostal v pondělí peněžní injekci od svých souputníků, což je něco neslýchaného. Dvě miliardy dolarů mu poskytl jeho partner Griffin a jeho hedgeové fondy, a 750 milionů dostal od svého bývalého šéfa Cohena, jinak též nového majitele baseballového New York Mets, který chtěla koupit i Jennifer Lopezová.

Zakladatel Melvin Capital, Cohenův bývalý protégé Plotkin, měl až do letoška přitom jedny z nejlepších výsledků z hedgeových fondů, které si jednotlivé tituly vybírají kus od kusu. Od otevření vykazoval podle jistého investora roční návratnost 30 % a loňský rok zakončil s více než 50 % . Za první tři lednové týdny ale prodělala zhruba 3,9 miliardy dolarů. Ve středu uvedl, že pokryl svoje shorty a rebalancoval svoje portfolio. Spekulace o tom, že by byla na pokraji bankrotu, firma kategoricky odmítla.

Koordinovaná ofenziva obchodních amatérů, organizujících se pomocí serverů jako Reddit, však může mít širší důsledky.

Jednou z nich mohlo být omezování sázek na akciovém trhu a rušení pozic na straně hedgeových fondů, které následně mohly přispět k prudkým pohybům některých akciových titulů. Fondy nejenže kryly svoje krátké pozice, také ale prodávaly akcie firem, aby snížily svoji páku a svou celkovou (hrubou) expozici na trhu.

Pro hrubou expozici platí, že čím je větší, tím větší je i možný zisk (nebo ztráta), a podle patřilo toto pondělí a úterý mezi pět dní, kdy se tato expozice vůči riziku zmenšovala nejintenzivněji za desetiletí.

„Není to zrovna raketová věda – redukujte masivně svoje pozice, nebo vám hrozí odchod z branže,“ říká renomovaný prodejce na krátko Carson Block, který sám svoje pozice razantně likvidoval.

„Je to teď jako lesní požár a samo to nakonec dohoří,“ domnívá se Brad Lamensdorf, obchodník hedgeového fondu, který založil poradenskou firmu Active Alts. „Každý, kdo je v krátké pozici, začíná být zmáčknutý, a trh to dotlačí do dalšího extrému, což nás připraví na další korekci.“

Druhým důsledkem může být včerejší pokles širšího amerického akciového indexu S&P 500. Ten se včera propadl nejvíce od října - podle jedné hypotézy i kvůli tomu, že fondy prodávají svoje dlouhé pozice (tedy sázky na růst akcií), aby použily získané peníze na pokrytí svých shortů, tedy sázek na pokles.

Pozornost davu se zatím upíná i na jiné firmy. Tak se stalo, že nejvíce shortované tituly z indexu Russell 3000 jsou podle společnosti BeSpoke letos zatím jeho nejlepšími performery:

Jenom ve středu se dvoucifernému růstu těšilo 59 jmen z tohoto indexu, i když samotný index i Wall Street jako celek padaly. O sedm procent se ale ve středu zvedly i akcie American Airlines, když se jistý uživatel Redditu optal, zda největší světová letecká společnost není dalším GameStopem (a doprovodil svůj příspěvek obrázky raketek).

Volatilita pokračovala i přes noc, kdy správci komunity Wallstreetbets, kde se amatérští obchodníci na sociálním fóru Reddit srocují, krátce znemožnili přístup na web těm, kteří nejsou přihlášení. Některé z nejdiskutovanějších akcií se se tak propadly i o třetinu, než se web vrátil do předešlého stavu a ceny akcií se opět vzchopily.

O tom, jak probíhalo včerejší spektakulární obchodování, si můžete přečíst zde:

Sedí doma přilepení na diskusních fórech Reddit a Stocktwits, posilnění účty na Robinhood a masivním tištěním peněz... Zveřejnil(a) Patria.cz dne Čtvrtek 28. ledna 2021

A velké hedgeové fondy? Podle některých názorů nezbývá než vymýšlet jinou strategii. „Pokud jste manažer rizika ve velkém hedgeovém fondu, musíte změnit svoje výpočty,“ tvrdí podle Financial Times Greg Tuorto, správce portfolia v Asset Management.

Zdroje: FT, Bloomberg, CNBC, ČTK