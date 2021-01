Robinhood potřebuje další peníze, čelí i politickému tlaku

Americká makléřská společnost Robinhood si zajistila finanční injekci více než jednu miliardu dolarů (přes 21 miliard Kč), aby se vypořádala s masivním nárůstem obchodů s akciemi firem, jako je GameStop. Uvedl to web listu The (NYT). Robinhood i některé další makléřské firmy ve čtvrtek omezily obchody s akciemi, na které se zaměřila početná skupina spekulantů. Firmy po kritice ze strany klientů, některých politiků a celebrit ale uvedly, že v omezeném rozsahu obchodování dnes opět povolí.



Robinhood je on-line platforma, která nabízí obchodování na burzách zdarma a je populární zejména u mladých lidí. Podnik je v soukromých rukách, k jeho investorům patří hlavně fondy rozvojového kapitálu, jako je Sequoia Capital a Ribbit Capital. Lidé z těchto firem se ve čtvrtek večer sešli k mimořádnému jednání, aby Robinhoodu poskytli peníze na vyrovnání okamžitých závazků.



"Je to silná známka důvěry od našich investorů, což nám pomůže dál poskytovat služby zákazníkům," uvedl mluvčí společnosti Robinhood Josh Drobnyk. Sequoia ani Ribbit komentář neposkytly.



Akcie AMC Entertainment, GameStop a dalších firem v posledních dnech zažily nebývalý růst, který dosáhl až stovek procent. Je to výsledek boje mezi velmi početnou skupinou drobných investorů, kteří se sjednotili přes sociální síť Reddit, a zkušenými manažery hedgeových fondů, kteří disponují miliardami dolarů a kteří spekulovali na pokles cen. Rozhodnutí omezit obchody s těmito akciemi vedlo k propadu cen, po oznámení o uvolnění restrikcí se ale rozsáhlé spekulace vrátily a s nimi i prudký růst, v případě akcií GameStop o dalších 100 procent.



Za masivními nákupy akcií, jež způsobují výrazné ztráty hedgeovým fondům spekulujícím na pokles cen, stojí skupina drobných investorů, která si říká WallStreetBets a komunikuje přes sociální síť Reddit. Skupina už má podle médií skoro šest milionů členů a tvrdí o sobě, že vyrazila do boje s bohatými manažery z Wall Street a že cílem je přerozdělení majetku ve světě.



"Očekávám, že se to přežene a pak se ten dav z Robinhoodu poohlédne po jiném cíli. Tyto věci se většinou odehrávají ve vlnách," řekl šéf obchodní strategie ze společnosti TS Lombard v Londýně Andrea Cicione.



Do věci se vložili ve Spojených státech i někteří politici, podle nichž je nepřijatelné, aby makléřské firmy takto znemožňovaly nákupy akcií. K Robinhoodu se přidala makléřská společnost Interactive Brokers a později i TD Ameritrade.



Makléřské firmy jsou pod značným tlakem, protože masivní nárůst objemů obchodování znamená větší objemy peněz klientům za prodané akcie, více peněz pro clearingové centrum, kde se transakce vypořádávají, a rovněž nutnost udržovat dostatek hotovosti v souvislosti s obchodováním na úvěr. Firmy čelí kvůli omezení obchodů tvrdé kritice, minimálně dva investoři na Robinhood podali žalobu. Výbor amerického Kongresu dal najevo, že svolá k této záležitosti slyšení.