Změna investičního režimu a utopit se dá i v řece hluboké pár stop

Jak je to nyní s cenami a valuacemi amerického akciového trhu? Josh Wein z Hennessy Funds v odpovědi na tuto otázku na CNBC poukazoval na to, že výnosy amerických vládních obligací se nyní pohybují kolem 1 %. Poměr zisků a cen akcií (ziskový výnos) se pak nachází na úrovni přibližně 4,5 % a rozdíl tedy dosahuje asi 3,5 %. Což je podle investora podobné jako před rokem, kdy se teprve začalo hovořit o pandemii. „Jsem ohledně akcií velmi optimistický, ale utopit se můžete i v řece, která je jen pár stop hluboká,“ dodal k tomu Wein.



Podle investora spolu výše popsané výnosy obligací a ziskové výnosy akcií souvisí proto, že investoři vždy váží mezi koupí bezrizikového aktiva na straně jedné a rizikových akcií na straně druhé. To, že se spread mezi oběma výnosy drží na zhruba stejné úrovni, naznačuje, že valuace nejsou přehnané a jak bylo zmíněno, Wein zůstává ohledně dalšího vývoje na akciích optimistou. Svým příměrem k řece pár stop hluboké ale poukazoval na to, že některé akcie mohou být pastí.





Kolem titulů, jako je GameStop, se podle investora vytvořilo „kasinové prostředí“, trh jako celek ale ovlivňují jiné věci, včetně pandemie a vakcinace. „O GameStop je zábavné přemýšlet, přišlo to odnikud, obětí jsou hedge fondy,“ řekl Wein a zopakoval, že trhu se podobné epizody výrazněji nedotknou. „V časech, jako jsou tyto, je důležité dívat se na firmy, jako je , a pochopit, že v nich je hodnota, silná rozvaha,“ dodal investor s tím, že „až se lidem vyčistí hlavy, budou si podobných akcií všímat více.“



Změna režimu



Tom Lee ze společnosti Fundstrat Global Advisors na CNBC připomněl, že celková kapitalizace amerického akciového trhu dosahuje asi 33 bilionů dolarů. Turbulence na akciích, jako je GameStop, se týká titulů s celkovou kapitalizací asi 50 miliard dolarů. Jde tedy o zlomek celého trhu, a to ukazuje, že v tomto segmentu trhu probíhá horečná aktivita a je pozorně sledován, ale v celkovém kontextu není tak významný. I přesto však Lee hovoří o „změně investičního režimu“.



Lee odhaduje, že v následujících deseti letech by na trh mohly dorazit biliony dolarů, které ale „nebudou předány hedge fondům“ či dalším investičním institucím, ale lidé si je budou spravovat sami. Z fundamentálního hlediska by tyto nové peníze mohly způsobit pokles rizikové prémie a tudíž růst valuací. Správci peněz ve finančních institucích přitom podle Leeho povětšinou pamatují pouze dobu, kdy retailoví investoři nehráli na trhu významnější roli a zároveň šlo o prostředí nízkých sazeb a rostoucího významu algoritmického obchodování. To se může měnit a tato změna by podle investora mohla být zdravá, protože retailoví investoři se mohou chovat opačně než finanční instituce a působit tak proticyklicky.



Zdroj: CNBC